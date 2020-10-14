https://ria.ru/20201014/smolenschina-1579778686.html

Смоленщина предлагает попробовать "отлученцы" и еще 40 рецептов кухни

Старинные кулинарные рецепты 41 блюда Смоленщины представлены в гастрономическом путеводителе, выпущенном в свет в области, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:11

2020-10-14T15:11

2020-10-14T15:11

смоленская область

алексей островский

смоленск

еда

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<strong>СМОЛЕНСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Старинные кулинарные рецепты 41 блюда Смоленщины представлены в гастрономическом путеводителе, выпущенном в свет в области, сообщает пресс-служба областной администрации.Книга "Смоленская кулинария" создана региональным туристическим кластером, краеведами и предпринимателями при поддержке администрации Смоленской области."Смоленщина, будучи пограничным княжеством, испокон веков располагаясь на торговом пути "из варяг в греки", впитывала культурные и гастрономические традиции разных народов. <a href="https://ria.ru/location_Smolensk" target="_blank">Смоленск</a> был местом, где часто проходили торговые ярмарки, пиры, званые ужины. Повара, стараясь удивлять гостей, не только бережно сохраняли старинные рецепты, но и с большим интересом экспериментировали при создании новых вкусов", - отметили в пресс-службе.В рамках работы над проектом по возрождению старинной смоленской кухни были собраны более 1400 анкет со всех уголков области, рассказывающих о приготовлении различных блюд. Рецепты удалось воссоздать, используя домовые книги, журналы, художественные издания, автобиографии смолян, дневники путешественников."В регионе ведется планомерная работа по поддержке внутреннего и въездного туризма, повышению туристской привлекательности Смоленщины. Так, в Москве были размещены баннеры, призывающие жителей столицы посетить наш регион, ознакомиться с его достопримечательностями, а также попробовать традиционные блюда смоленской кухни. Гастрономический туризм больше не является отдельным направлением отдыха, он органически вплетается в любое путешествие. Смоленской области в этом смысле есть чем удивить и порадовать гостей. Проект по созданию подобного кулинарного путеводителя является крайне актуальным. Важно, что в его реализации на всех этапах активно участвуют предприниматели, так как именно они работают напрямую с туристами, приезжающими в наш регион", – сказал губернатор Алексей Островский, комментируя выход в свет путеводителя.

https://ria.ru/20200727/1575006722.html

смоленск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей островский, смоленск, еда