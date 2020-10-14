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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20201014/smolenschina-1579778686.html
Смоленщина предлагает попробовать "отлученцы" и еще 40 рецептов кухни
Старинные кулинарные рецепты 41 блюда Смоленщины представлены в гастрономическом путеводителе, выпущенном в свет в области, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:11
2020-10-14T15:11
смоленская область
алексей островский
смоленск
еда
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<strong>СМОЛЕНСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Старинные кулинарные рецепты 41 блюда Смоленщины представлены в гастрономическом путеводителе, выпущенном в свет в области, сообщает пресс-служба областной администрации.Книга "Смоленская кулинария" создана региональным туристическим кластером, краеведами и предпринимателями при поддержке администрации Смоленской области."Смоленщина, будучи пограничным княжеством, испокон веков располагаясь на торговом пути "из варяг в греки", впитывала культурные и гастрономические традиции разных народов. <a href="https://ria.ru/location_Smolensk" target="_blank">Смоленск</a> был местом, где часто проходили торговые ярмарки, пиры, званые ужины. Повара, стараясь удивлять гостей, не только бережно сохраняли старинные рецепты, но и с большим интересом экспериментировали при создании новых вкусов", - отметили в пресс-службе.В рамках работы над проектом по возрождению старинной смоленской кухни были собраны более 1400 анкет со всех уголков области, рассказывающих о приготовлении различных блюд. Рецепты удалось воссоздать, используя домовые книги, журналы, художественные издания, автобиографии смолян, дневники путешественников."В регионе ведется планомерная работа по поддержке внутреннего и въездного туризма, повышению туристской привлекательности Смоленщины. Так, в Москве были размещены баннеры, призывающие жителей столицы посетить наш регион, ознакомиться с его достопримечательностями, а также попробовать традиционные блюда смоленской кухни. Гастрономический туризм больше не является отдельным направлением отдыха, он органически вплетается в любое путешествие. Смоленской области в этом смысле есть чем удивить и порадовать гостей. Проект по созданию подобного кулинарного путеводителя является крайне актуальным. Важно, что в его реализации на всех этапах активно участвуют предприниматели, так как именно они работают напрямую с туристами, приезжающими в наш регион", – сказал губернатор Алексей Островский, комментируя выход в свет путеводителя.
https://ria.ru/20200727/1575006722.html
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алексей островский, смоленск, еда

Смоленщина предлагает попробовать "отлученцы" и еще 40 рецептов кухни

15:11 14.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 14 окт - РИА Новости. Старинные кулинарные рецепты 41 блюда Смоленщины представлены в гастрономическом путеводителе, выпущенном в свет в области, сообщает пресс-служба областной администрации.
Книга "Смоленская кулинария" создана региональным туристическим кластером, краеведами и предпринимателями при поддержке администрации Смоленской области.
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"Смоленщина, будучи пограничным княжеством, испокон веков располагаясь на торговом пути "из варяг в греки", впитывала культурные и гастрономические традиции разных народов. Смоленск был местом, где часто проходили торговые ярмарки, пиры, званые ужины. Повара, стараясь удивлять гостей, не только бережно сохраняли старинные рецепты, но и с большим интересом экспериментировали при создании новых вкусов", - отметили в пресс-службе.
В рамках работы над проектом по возрождению старинной смоленской кухни были собраны более 1400 анкет со всех уголков области, рассказывающих о приготовлении различных блюд. Рецепты удалось воссоздать, используя домовые книги, журналы, художественные издания, автобиографии смолян, дневники путешественников.
Среди традиционных рецептов в современной подаче - кулага (мучная каша), крупеня (густой суп на овощном или мясном бульоне), муковня (заваренная кипятком мука с молоком), отлученцы (сладость из высушенной малины и меда), уха по-гагарински, щука по-рославльски, покаченики (постные котлетки из картофеля), "Яблоко-Бонапарт" и многие другие.
"В регионе ведется планомерная работа по поддержке внутреннего и въездного туризма, повышению туристской привлекательности Смоленщины. Так, в Москве были размещены баннеры, призывающие жителей столицы посетить наш регион, ознакомиться с его достопримечательностями, а также попробовать традиционные блюда смоленской кухни. Гастрономический туризм больше не является отдельным направлением отдыха, он органически вплетается в любое путешествие. Смоленской области в этом смысле есть чем удивить и порадовать гостей. Проект по созданию подобного кулинарного путеводителя является крайне актуальным. Важно, что в его реализации на всех этапах активно участвуют предприниматели, так как именно они работают напрямую с туристами, приезжающими в наш регион", – сказал губернатор Алексей Островский, комментируя выход в свет путеводителя.
 
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Смоленская областьАлексей ОстровскийСмоленскЕда
 
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