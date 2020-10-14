https://ria.ru/20201014/smartfon-1579676285.html
Назван способ смыть коронавирус со смартфона
Россиянам следует мыть и дезинфицировать не только руки, но и смартфоны, поскольку они являются распространителями микробов и вирусов, заявила в интервью радио... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T02:10
2020-10-14T02:10
2020-10-14T02:10
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
людмила мурзина
samsung
смартфоны
huawei technologies
apple
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Россиянам следует мыть и дезинфицировать не только руки, но и смартфоны, поскольку они являются распространителями микробов и вирусов, заявила в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201014/gadzhet-1579613854.html" target="_blank">радио Sputnik</a> главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.Частое мытье рук снижает вероятность заразиться вирусной инфекцией, включая коронавирус. Однако опасные организмы могут вновь попасть на чистые руки со смартфона, пояснила Мурзина.Флагманские модели крупнейших производителей смартфонов вроде <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> или <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> можно в буквальном смысле мыть водой под краном."Если у вас смартфон водозащищенный, причем защита должна быть не ниже уровня IP68, то вы можете просто мыть его под краном, все будет хорошо. Обычно такая защита есть у флагманских смартфонов Apple, Samsung или Huawei. Уровень IP68 предусматривает погружение смартфона в воду. Это защита не просто от брызг, а от того, что он упадет в воду", – уточнила Мурзина.Конечно, чаще пользователи обрабатывают поверхности смартфонов с помощью дезинфицирующих средств. Это может быть не очень хорошо для олеофобного покрытия – тончайшей нанометровой пленки, отталкивающей жиры, зато помогает защититься от различных инфекций, в том числе и от коронавируса. "Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье", – заключила Мурзина.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/virus-1579591166.html
https://ria.ru/20201003/smartfon-1578137862.html
2
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f4153d6a8c7406e2e78d9ed47714b3f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, людмила мурзина, samsung, смартфоны, huawei technologies, apple, технологии, общество
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Россиянам следует мыть и дезинфицировать не только руки, но и смартфоны, поскольку они являются распространителями микробов и вирусов, заявила в интервью радио Sputnik
главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.
Частое мытье рук снижает вероятность заразиться вирусной инфекцией, включая коронавирус. Однако опасные организмы могут вновь попасть на чистые руки со смартфона, пояснила Мурзина.
"Смартфоны – одно из средств распространения заразы. Действительно на смартфоне всегда много микроорганизмов, микробов и вирусов. Коронавирус, конечно, тоже может на нем присутствовать. Самая главная защита – регулярное очищение. Очищать смартфон надо, как руки: то есть мыть или обрабатывать дезинфицирующим раствором", – рассказала эксперт по гаджетам.
Флагманские модели крупнейших производителей смартфонов вроде Apple
, Samsung
или Huawei
можно в буквальном смысле мыть водой под краном.
"Если у вас смартфон водозащищенный, причем защита должна быть не ниже уровня IP68, то вы можете просто мыть его под краном, все будет хорошо. Обычно такая защита есть у флагманских смартфонов Apple, Samsung или Huawei. Уровень IP68 предусматривает погружение смартфона в воду. Это защита не просто от брызг, а от того, что он упадет в воду", – уточнила Мурзина.
Конечно, чаще пользователи обрабатывают поверхности смартфонов с помощью дезинфицирующих средств. Это может быть не очень хорошо для олеофобного покрытия – тончайшей нанометровой пленки, отталкивающей жиры, зато помогает защититься от различных инфекций, в том числе и от коронавируса.
"Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье", – заключила Мурзина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.