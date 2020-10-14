https://ria.ru/20201014/smartfon-1579676285.html

Назван способ смыть коронавирус со смартфона

Россиянам следует мыть и дезинфицировать не только руки, но и смартфоны, поскольку они являются распространителями микробов и вирусов, заявила в интервью радио... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T02:10

2020-10-14T02:10

2020-10-14T02:10

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

людмила мурзина

samsung

смартфоны

huawei technologies

apple

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Россиянам следует мыть и дезинфицировать не только руки, но и смартфоны, поскольку они являются распространителями микробов и вирусов, заявила в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201014/gadzhet-1579613854.html" target="_blank">радио Sputnik</a> главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.Частое мытье рук снижает вероятность заразиться вирусной инфекцией, включая коронавирус. Однако опасные организмы могут вновь попасть на чистые руки со смартфона, пояснила Мурзина.Флагманские модели крупнейших производителей смартфонов вроде <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> или <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> можно в буквальном смысле мыть водой под краном."Если у вас смартфон водозащищенный, причем защита должна быть не ниже уровня IP68, то вы можете просто мыть его под краном, все будет хорошо. Обычно такая защита есть у флагманских смартфонов Apple, Samsung или Huawei. Уровень IP68 предусматривает погружение смартфона в воду. Это защита не просто от брызг, а от того, что он упадет в воду", – уточнила Мурзина.Конечно, чаще пользователи обрабатывают поверхности смартфонов с помощью дезинфицирующих средств. Это может быть не очень хорошо для олеофобного покрытия – тончайшей нанометровой пленки, отталкивающей жиры, зато помогает защититься от различных инфекций, в том числе и от коронавируса. "Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье", – заключила Мурзина.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/virus-1579591166.html

https://ria.ru/20201003/smartfon-1578137862.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, людмила мурзина, samsung, смартфоны, huawei technologies, apple, технологии, общество