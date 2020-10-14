https://ria.ru/20201014/sklad-1579858023.html

В Сирии подорвали склад террористов с боеприпасами

Склад с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными боевиками для провокаций, был подорван в Сирии в 13 километрах севернее Идлиба, сообщил на... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T22:05

2020-10-14T22:05

2020-10-14T23:15

война в сирии

идлиб (мухафаза)

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Склад с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными боевиками для провокаций, был подорван в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в 13 километрах севернее <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиба</a>, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.Он добавил, что на месте взрыва от удушья погибли четыре боевика, среди которых граждане стран <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Severnaja_Afrika/" target="_blank" data-auto="true">Северной Африки</a>.

https://ria.ru/20201008/siriya-1578773967.html

Арсений Новиков Хорошая новость. 20

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идлиб (мухафаза)

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, в мире