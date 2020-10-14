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В Сирии подорвали склад террористов с боеприпасами
Склад с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными боевиками для провокаций, был подорван в Сирии в 13 километрах севернее Идлиба, сообщил на... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T22:05
2020-10-14T23:15
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Склад с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными боевиками для провокаций, был подорван в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в 13 километрах севернее <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиба</a>, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.Он добавил, что на месте взрыва от удушья погибли четыре боевика, среди которых граждане стран <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Severnaja_Afrika/" target="_blank" data-auto="true">Северной Африки</a>.
https://ria.ru/20201008/siriya-1578773967.html
Хорошая новость.
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идлиб (мухафаза)
сирия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, в мире

В Сирии подорвали склад террористов с боеприпасами

22:05 14.10.2020 (обновлено: 23:15 14.10.2020)
 
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Склад с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными боевиками для провокаций, был подорван в Сирии в 13 километрах севернее Идлиба, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

"По имеющейся информации, 11 октября в районе населенного пункта Маарет-Эль-Ихуан (13 километров севернее города Идлиб) произошел подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химпровокаций", — сказал Гринкевич.

Активист организации Белые каски в городе Дарайа - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 10:40Война в Сирии
"Белые каски" необходимо судить в Сирии, заявил Асад
Он добавил, что на месте взрыва от удушья погибли четыре боевика, среди которых граждане стран Европы и Северной Африки.
 
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
 
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