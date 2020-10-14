https://ria.ru/20201014/shkoly-1579832765.html
Минпросвещения рассказало о ситуации с заболеваемостью в школах
Ситуация с заболеваемостью в школах РФ управляемая, число школ, уходящих на карантин, стабильное, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:51
2020-10-14T18:51
2020-10-14T18:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с заболеваемостью в школах РФ управляемая, число школ, уходящих на карантин, стабильное, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко."Видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, которое колеблется, по сути, в долях погрешности, поэтому мы видим управляемую ситуацию", - сказал он в эфире "Первого канала".Ранее в среду в министерстве сообщили, что только 0,26% российских школ находятся на карантине по коронавирусу, это чуть более 100 учебных заведений. Во вторник, 13 октября, ушли на карантин 15 школ, 14 вернулись к обычной работе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://sn.ria.ru/20201014/distantsionnoe-obuchenie-1579712656.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью в школах РФ управляемая, число школ, уходящих на карантин, стабильное, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
"Видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, которое колеблется, по сути, в долях погрешности, поэтому мы видим управляемую ситуацию", - сказал он в эфире "Первого канала".
Ранее в среду в министерстве сообщили, что только 0,26% российских школ находятся на карантине по коронавирусу, это чуть более 100 учебных заведений. Во вторник, 13 октября, ушли на карантин 15 школ, 14 вернулись к обычной работе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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