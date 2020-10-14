Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/shkoly-1579832765.html
Минпросвещения рассказало о ситуации с заболеваемостью в школах
Ситуация с заболеваемостью в школах РФ управляемая, число школ, уходящих на карантин, стабильное, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:51
2020-10-14T18:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969373_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_a68cc604f202ccfe314cb0757f3beb24.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с заболеваемостью в школах РФ управляемая, число школ, уходящих на карантин, стабильное, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко."Видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, которое колеблется, по сути, в долях погрешности, поэтому мы видим управляемую ситуацию", - сказал он в эфире "Первого канала".Ранее в среду в министерстве сообщили, что только 0,26% российских школ находятся на карантине по коронавирусу, это чуть более 100 учебных заведений. Во вторник, 13 октября, ушли на карантин 15 школ, 14 вернулись к обычной работе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://sn.ria.ru/20201014/distantsionnoe-obuchenie-1579712656.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969373_337:0:3068:2048_1400x0_80_0_0_2c918b4345ad74c22a61d636ee5319c0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, здоровье - общество, общество

Минпросвещения рассказало о ситуации с заболеваемостью в школах

18:51 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на мониторе в учебном классе в московской школе
Надпись Каникулы на мониторе в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью в школах РФ управляемая, число школ, уходящих на карантин, стабильное, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
"Видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, которое колеблется, по сути, в долях погрешности, поэтому мы видим управляемую ситуацию", - сказал он в эфире "Первого канала".
Ранее в среду в министерстве сообщили, что только 0,26% российских школ находятся на карантине по коронавирусу, это чуть более 100 учебных заведений. Во вторник, 13 октября, ушли на карантин 15 школ, 14 вернулись к обычной работе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дистанционное обучение школьников - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 10:44
Опрос показал, как родители и учителя относятся к онлайн-обучению в школе
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете
02:10Диетолог рассказала, чем заменить воду
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
Лента новостейМолния