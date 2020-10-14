https://ria.ru/20201014/shkoly-1579832765.html

Минпросвещения рассказало о ситуации с заболеваемостью в школах

Ситуация с заболеваемостью в школах РФ управляемая, число школ, уходящих на карантин, стабильное, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:51

2020-10-14T18:51

2020-10-14T18:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с заболеваемостью в школах РФ управляемая, число школ, уходящих на карантин, стабильное, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко."Видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, которое колеблется, по сути, в долях погрешности, поэтому мы видим управляемую ситуацию", - сказал он в эфире "Первого канала".Ранее в среду в министерстве сообщили, что только 0,26% российских школ находятся на карантине по коронавирусу, это чуть более 100 учебных заведений. Во вторник, 13 октября, ушли на карантин 15 школ, 14 вернулись к обычной работе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://sn.ria.ru/20201014/distantsionnoe-obuchenie-1579712656.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, здоровье - общество, общество