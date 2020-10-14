https://ria.ru/20201014/shestvie-1579843865.html

Сторонники Лукашенко проводят шествие в Минске

Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко в среду проводят очередное шествие по центральному проспекту Минска "За мирную Беларусь", передает... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:49

2020-10-14T19:49

2020-10-14T19:49

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 окт – РИА Новости.</strong> Сторонники президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в среду проводят очередное шествие по центральному проспекту Минска "За мирную Беларусь", передает корреспондент РИА Новости.Подобные шествия с государственным флагом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> проходит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> регулярно, аналогичное мероприятие состоялось неделю назад. Организаторы позиционируют его как "мероприятие в поддержку мира и стабильности".Шествие стартовало от площади Независимости в центре Минска, где расположен Дом правительства. Граждане, которых визуально более 200 человек, направляются по проспекту на площадь Победы, где споют гимн и возложат цветы к Вечному Огню. Несколько человек в начале колонны несут иконы. Периодически участники шествия скандируют лозунги в поддержку действующих властей республики. Возле здания <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> участники шествия несколько раз прокричали "Спасибо".По дороге им периодически встречаются противники властей, которые пытаются перекричать сторонников оппозиционным лозунгом "Живёт Беларусь".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

Илим Радостин Тихановской второе предупреждение. 12

Илим Радостин И её супругу. 12

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире