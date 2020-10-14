https://ria.ru/20201014/shestvie-1579843865.html
Сторонники Лукашенко проводят шествие в Минске
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко в среду проводят очередное шествие по центральному проспекту Минска "За мирную Беларусь", передает... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:49
2020-10-14T19:49
2020-10-14T19:49
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 14 окт – РИА Новости.</strong> Сторонники президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в среду проводят очередное шествие по центральному проспекту Минска "За мирную Беларусь", передает корреспондент РИА Новости.Подобные шествия с государственным флагом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> проходит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> регулярно, аналогичное мероприятие состоялось неделю назад. Организаторы позиционируют его как "мероприятие в поддержку мира и стабильности".Шествие стартовало от площади Независимости в центре Минска, где расположен Дом правительства. Граждане, которых визуально более 200 человек, направляются по проспекту на площадь Победы, где споют гимн и возложат цветы к Вечному Огню. Несколько человек в начале колонны несут иконы. Периодически участники шествия скандируют лозунги в поддержку действующих властей республики. Возле здания <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> участники шествия несколько раз прокричали "Спасибо".По дороге им периодически встречаются противники властей, которые пытаются перекричать сторонников оппозиционным лозунгом "Живёт Беларусь".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
Илим Радостин
Тихановской второе предупреждение.
12
Илим Радостин
И её супругу.
12
14
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 окт – РИА Новости.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко
в среду проводят очередное шествие по центральному проспекту Минска "За мирную Беларусь", передает корреспондент РИА Новости.
Подобные шествия с государственным флагом Белоруссии
проходит в Минске
регулярно, аналогичное мероприятие состоялось неделю назад. Организаторы позиционируют его как "мероприятие в поддержку мира и стабильности".
Шествие стартовало от площади Независимости в центре Минска, где расположен Дом правительства. Граждане, которых визуально более 200 человек, направляются по проспекту на площадь Победы, где споют гимн и возложат цветы к Вечному Огню. Несколько человек в начале колонны несут иконы. Периодически участники шествия скандируют лозунги в поддержку действующих властей республики. Возле здания МВД Белоруссии
участники шествия несколько раз прокричали "Спасибо".
По дороге им периодически встречаются противники властей, которые пытаются перекричать сторонников оппозиционным лозунгом "Живёт Беларусь".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.