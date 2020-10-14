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Почти 30 семей в Приморье получат сертификаты на жилье
Почти 30 семей из поселка Зарубино Приморского края, чьи дома пострадали из-за тайфунов летом и в начале осени, к ноябрю получат сертификаты на новое жилье,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:41
2020-10-14T10:41
олег кожемяко
хасанский район
приморский край
уссурийск
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости.</strong> Почти 30 семей из поселка Зарубино <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>, чьи дома пострадали из-за тайфунов летом и в начале осени, к ноябрю получат сертификаты на новое жилье, сообщает правительство региона.Губернатор Приморского края <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> в среду побывал в населенных пунктах <a href="http://ria.ru/location_KHasanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Хасанского района</a>, наиболее пострадавших от тайфунов летом и осенью этого года. Основные работы по ремонту дорог ведутся в поселке Зарубино и селе Андреевка. В Зарубино была размыта дорога, ведущая к жилому микрорайону на полуострове. Сейчас движение по ней восстановлено. Также в Зарубино пострадали дома 26 семей, в том числе барак."Всем, у кого есть основание на получение сертификата, они будут выданы. Граждане должны с их помощью до Нового года приобрести себе жилье, дадим им время до начала лета, чтобы они успели перевезти вещи, сделать ремонт в новых домах. Затем этот барак будет снесен. Сейчас главная задача, чтобы в течение этого месяца – в крайнем случае в начале ноября – все получили сертификаты. У кого не установлено право на жилье, могут через суд восстановить право владения и получить сертификат", – сказал губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.Из-за тайфуна также была разрушена дорога между селами Андреевка и Рисовая Падь. Решено доступ в Рисовую Падь обеспечить за счет реконструкции альтернативной дороги. К декабрю она должна быть приведена в надлежащий вид, отметил Кожемяко.В регионе действует государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является минимизация ущерба населению, экономике и природной среде от военных конфликтов, террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.После прошедших в Приморье тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС вводили в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ussurijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Уссурийске</a>, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном, Анучинском и <a href="http://ria.ru/location_KHankajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ханкайском районах</a>, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа. "Майсак" обрушился на Приморье 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека.
https://ria.ru/20201013/stantsiya-1579522498.html
https://ria.ru/20201013/mediki-1579533330.html
хасанский район
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олег кожемяко, хасанский район, приморский край, уссурийск, общество

Почти 30 семей в Приморье получат сертификаты на жилье

10:41 14.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Почти 30 семей из поселка Зарубино Приморского края, чьи дома пострадали из-за тайфунов летом и в начале осени, к ноябрю получат сертификаты на новое жилье, сообщает правительство региона.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду побывал в населенных пунктах Хасанского района, наиболее пострадавших от тайфунов летом и осенью этого года. Основные работы по ремонту дорог ведутся в поселке Зарубино и селе Андреевка. В Зарубино была размыта дорога, ведущая к жилому микрорайону на полуострове. Сейчас движение по ней восстановлено. Также в Зарубино пострадали дома 26 семей, в том числе барак.
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"Всем, у кого есть основание на получение сертификата, они будут выданы. Граждане должны с их помощью до Нового года приобрести себе жилье, дадим им время до начала лета, чтобы они успели перевезти вещи, сделать ремонт в новых домах. Затем этот барак будет снесен. Сейчас главная задача, чтобы в течение этого месяца – в крайнем случае в начале ноября – все получили сертификаты. У кого не установлено право на жилье, могут через суд восстановить право владения и получить сертификат", – сказал губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
Из-за тайфуна также была разрушена дорога между селами Андреевка и Рисовая Падь. Решено доступ в Рисовую Падь обеспечить за счет реконструкции альтернативной дороги. К декабрю она должна быть приведена в надлежащий вид, отметил Кожемяко.
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После прошедших в Приморье тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС вводили в Находке, Уссурийске, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном, Анучинском и Ханкайском районах, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа. "Майсак" обрушился на Приморье 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека.
 
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Олег КожемякоХасанский районПриморский крайУссурийскОбщество
 
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