Почти 30 семей в Приморье получат сертификаты на жилье
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Почти 30 семей из поселка Зарубино Приморского края, чьи дома пострадали из-за тайфунов летом и в начале осени, к ноябрю получат сертификаты на новое жилье, сообщает правительство региона.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду побывал в населенных пунктах Хасанского района, наиболее пострадавших от тайфунов летом и осенью этого года. Основные работы по ремонту дорог ведутся в поселке Зарубино и селе Андреевка. В Зарубино была размыта дорога, ведущая к жилому микрорайону на полуострове. Сейчас движение по ней восстановлено. Также в Зарубино пострадали дома 26 семей, в том числе барак.
"Всем, у кого есть основание на получение сертификата, они будут выданы. Граждане должны с их помощью до Нового года приобрести себе жилье, дадим им время до начала лета, чтобы они успели перевезти вещи, сделать ремонт в новых домах. Затем этот барак будет снесен. Сейчас главная задача, чтобы в течение этого месяца – в крайнем случае в начале ноября – все получили сертификаты. У кого не установлено право на жилье, могут через суд восстановить право владения и получить сертификат", – сказал губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
Из-за тайфуна также была разрушена дорога между селами Андреевка и Рисовая Падь. Решено доступ в Рисовую Падь обеспечить за счет реконструкции альтернативной дороги. К декабрю она должна быть приведена в надлежащий вид, отметил Кожемяко.
В регионе действует государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является минимизация ущерба населению, экономике и природной среде от военных конфликтов, террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.
После прошедших в Приморье тайфунов "Майсак" и "Хайшен" режим ЧС вводили в Находке, Уссурийске, Партизанском, Шкотовском, Хасанском, Пограничном, Анучинском и Ханкайском районах, а также на четырех территориях Уссурийского городского округа. "Майсак" обрушился на Приморье 3 сентября. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, погибли три человека.