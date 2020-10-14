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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201014/selo-1579828145.html
Липецкое село победило в конкурсе Минстроя
Село Становое Липецкой области стало победителем всероссийского конкурса Минстроя России "Лучшая муниципальная практика", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:37
2020-10-14T18:37
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости</strong>. Село Становое Липецкой области стало победителем всероссийского конкурса Минстроя России "Лучшая муниципальная практика", сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, награды присуждались за наиболее продвинутые и технологичные решения, которые можно использовать в масштабах всей страны. В номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" на конкурс были поданы 265 заявок от 66 субъектов РФ. Из них 168 заявок поступило от городов, 97 - от сел. От Липецкой области за грант на благоустройство боролись шесть населенных пунктов области. Они стали финалистами регионального отборочного этапа конкурса, который проводило управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области."Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта "Жильё и городская среда" – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201012/detsad-1579409540.html
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игорь артамонов

Липецкое село победило в конкурсе Минстроя

18:37 14.10.2020
 
© Фото : Администрация Липецкой областиСело Становое Липецкой области
Село Становое Липецкой области - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Село Становое Липецкой области стало победителем всероссийского конкурса Минстроя России "Лучшая муниципальная практика", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, награды присуждались за наиболее продвинутые и технологичные решения, которые можно использовать в масштабах всей страны. В номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" на конкурс были поданы 265 заявок от 66 субъектов РФ. Из них 168 заявок поступило от городов, 97 - от сел. От Липецкой области за грант на благоустройство боролись шесть населенных пунктов области. Они стали финалистами регионального отборочного этапа конкурса, который проводило управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.
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"Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта "Жильё и городская среда" – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти", - сказал Артамонов.
 
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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