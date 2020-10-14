https://ria.ru/20201014/selo-1579828145.html

Липецкое село победило в конкурсе Минстроя

Село Становое Липецкой области стало победителем всероссийского конкурса Минстроя России "Лучшая муниципальная практика", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:37

2020-10-14T18:37

2020-10-14T18:37

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости</strong>. Село Становое Липецкой области стало победителем всероссийского конкурса Минстроя России "Лучшая муниципальная практика", сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, награды присуждались за наиболее продвинутые и технологичные решения, которые можно использовать в масштабах всей страны. В номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" на конкурс были поданы 265 заявок от 66 субъектов РФ. Из них 168 заявок поступило от городов, 97 - от сел. От Липецкой области за грант на благоустройство боролись шесть населенных пунктов области. Они стали финалистами регионального отборочного этапа конкурса, который проводило управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области."Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта "Жильё и городская среда" – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201012/detsad-1579409540.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов