https://ria.ru/20201014/scheta-1579835985.html

Членам Госсовета запретят иметь иностранные гражданство и счета

Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках, следует из текста внесённого... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:02

2020-10-14T19:02

2020-10-14T23:31

россия

законодательство

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках, следует из текста внесённого президентом в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроекта.Также предусматривается, что председатель и члены Госсовета будут участвовать в его работе на общественных началах.

https://ria.ru/20201013/gossovet-1579614279.html

Фиалка ноября Сначала все переписали на родственников, а потом с гордым видом закон приняли! Не смешно... 261

Александр Белый А недвижимость "забыли". Ожидаем всплеск "наследств" от пра-бабушек и пра-дедушек, типа "со времён Рюрика они тама жуть скока имели, мы ща точно узнали" :) 31

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, законодательство, госдума рф, общество