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https://ria.ru/20201014/scheta-1579835985.html
Членам Госсовета запретят иметь иностранные гражданство и счета
Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках, следует из текста внесённого... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:02
2020-10-14T23:31
россия
законодательство
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках, следует из текста внесённого президентом в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроекта.Также предусматривается, что председатель и члены Госсовета будут участвовать в его работе на общественных началах.
https://ria.ru/20201013/gossovet-1579614279.html
Сначала все переписали на родственников, а потом с гордым видом закон приняли! Не смешно...
261
А недвижимость "забыли". Ожидаем всплеск "наследств" от пра-бабушек и пра-дедушек, типа "со времён Рюрика они тама жуть скока имели, мы ща точно узнали" :)
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Новости
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россия, законодательство, госдума рф, общество

Членам Госсовета запретят иметь иностранные гражданство и счета

19:02 14.10.2020 (обновлено: 23:31 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкУчастники расширенного заседания президиума Государственного совета
Участники расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках, следует из текста внесённого президентом в Госдуму законопроекта.
Также предусматривается, что председатель и члены Госсовета будут участвовать в его работе на общественных началах.
Участники расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 16:53
Госсовет получит новые функции и задачи

"Председатель Государственного Совета и члены Государственного Совета участвуют в его деятельности на общественных началах. В состав Государственного Совета не могут входить лица, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Лицам, входящим в состав Государственного Совета, в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - говорится в законопроекте.

 
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