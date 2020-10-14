Членам Госсовета запретят иметь иностранные гражданство и счета
19:02 14.10.2020 (обновлено: 23:31 14.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкУчастники расширенного заседания президиума Государственного совета
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках, следует из текста внесённого президентом в Госдуму законопроекта.
Также предусматривается, что председатель и члены Госсовета будут участвовать в его работе на общественных началах.
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"Председатель Государственного Совета и члены Государственного Совета участвуют в его деятельности на общественных началах. В состав Государственного Совета не могут входить лица, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Лицам, входящим в состав Государственного Совета, в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - говорится в законопроекте.