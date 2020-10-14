https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579775794.html
Лавров назвал санкции ЕС против России следствием прямого давления США
Евросоюз идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями, это результат прямого давления США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:00
2020-10-14T15:00
2020-10-14T15:19
россия
сергей лавров
евросоюз
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями, это результат прямого давления <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>"Вы знаете, мы видим, как Евросоюз все больше и больше идет по пути подмены дипломатического искусства санкциями. В этом смысле дурной пример США заразителен", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Luidzhi_Di_Majjo/" target="_blank" data-auto="true">Луиджи ди Майо</a>."Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579773142.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, евросоюз, сша, в мире