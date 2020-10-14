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https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579775794.html
Лавров назвал санкции ЕС против России следствием прямого давления США
Евросоюз идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями, это результат прямого давления США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:00
2020-10-14T15:19
россия
сергей лавров
евросоюз
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями, это результат прямого давления <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>"Вы знаете, мы видим, как Евросоюз все больше и больше идет по пути подмены дипломатического искусства санкциями. В этом смысле дурной пример США заразителен", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Luidzhi_Di_Majjo/" target="_blank" data-auto="true">Луиджи ди Майо</a>."Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579773142.html
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россия
сша
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россия, сергей лавров, евросоюз, сша, в мире

Лавров назвал санкции ЕС против России следствием прямого давления США

15:00 14.10.2020 (обновлено: 15:19 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями, это результат прямого давления США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Вы знаете, мы видим, как Евросоюз все больше и больше идет по пути подмены дипломатического искусства санкциями. В этом смысле дурной пример США заразителен", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Источник в ЕС раскрыл подробности санкций против России из-за Навального
"Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников", - подчеркнул он.
 
Обсудить11
РоссияСергей ЛавровЕвросоюзСШАВ мире
 
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