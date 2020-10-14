https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579775794.html

Лавров назвал санкции ЕС против России следствием прямого давления США

Евросоюз идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями, это результат прямого давления США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:00

2020-10-14T15:00

2020-10-14T15:19

россия

сергей лавров

евросоюз

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями, это результат прямого давления <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>"Вы знаете, мы видим, как Евросоюз все больше и больше идет по пути подмены дипломатического искусства санкциями. В этом смысле дурной пример США заразителен", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Luidzhi_Di_Majjo/" target="_blank" data-auto="true">Луиджи ди Майо</a>."Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201014/sanktsii-1579773142.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, евросоюз, сша, в мире