https://ria.ru/20201014/samsung-1579759731.html

Samsung показал доступный смартфон с гигантским аккумулятором

Компания Samsung показала недорогой смартфон Galaxy M31 Prime Edition, который отличается серьезной автономностью. Первым рынком, где станет доступна новинка,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:51

2020-10-14T13:51

2020-10-14T13:53

риа наука

samsung

технологии

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> показала недорогой смартфон Galaxy M31 Prime Edition, который отличается серьезной автономностью. Первым рынком, где станет доступна новинка, будет <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <u><a href="https://news.samsung.com/in/samsung-india-announces-galaxy-m31-prime-edition-with-amazon" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> производитель.Смартфон выполнен в пластиковом корпусе и 6,4-дюймовый дисплеем Super AMOLED с разрешением FullHD+. Модель построена на платформе Exynos 9611 и доступна в одной конфигурации памяти 6/128 ГБ. Фотомодуль включает в себя четыре сенсора — основной на 64 Мп, 8-Мп широкоугольник и две камеры по 5 Мп (макро и для размытия фона). Интересно, что фронтальная камера на 32 Мп, как и основная, может писать видео в разрешении 4K.Главная особенность смартфона — это его автономность. Производитель уместил в Galaxy M31 Prime Edition аккумулятор объемом 6000 мАч, которого должно хватить на 26 часов беспрерывного воспроизведения видео. Быстрая зарядка здесь всего на 15 Вт.Продажи Samsung Galaxy M31 Prime Edition стартуют 17 октября на индийском рынке, где его предложат за 225 долларов (примерно 17 500 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20200923/galaxy-s20-fe-1577670448.html

Natalia Bikowa Цена и качество? Два в одном? Там андроид. Как-то он то ли медленный, то ли мало отзывчивый. Легче работать с яблочным продуктом. Тут реклама не такая навязчивая. А там выпрыгивает в самом неожиданном месте. Или мне неудачный попался. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, технологии