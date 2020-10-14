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https://ria.ru/20201014/samsung-1579759731.html
Samsung показал доступный смартфон с гигантским аккумулятором
Компания Samsung показала недорогой смартфон Galaxy M31 Prime Edition, который отличается серьезной автономностью. Первым рынком, где станет доступна новинка,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:51
2020-10-14T13:53
риа наука
samsung
технологии
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> показала недорогой смартфон Galaxy M31 Prime Edition, который отличается серьезной автономностью. Первым рынком, где станет доступна новинка, будет <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <u><a href="https://news.samsung.com/in/samsung-india-announces-galaxy-m31-prime-edition-with-amazon" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> производитель.Смартфон выполнен в пластиковом корпусе и 6,4-дюймовый дисплеем Super AMOLED с разрешением FullHD+. Модель построена на платформе Exynos 9611 и доступна в одной конфигурации памяти 6/128 ГБ. Фотомодуль включает в себя четыре сенсора — основной на 64 Мп, 8-Мп широкоугольник и две камеры по 5 Мп (макро и для размытия фона). Интересно, что фронтальная камера на 32 Мп, как и основная, может писать видео в разрешении 4K.Главная особенность смартфона — это его автономность. Производитель уместил в Galaxy M31 Prime Edition аккумулятор объемом 6000 мАч, которого должно хватить на 26 часов беспрерывного воспроизведения видео. Быстрая зарядка здесь всего на 15 Вт.Продажи Samsung Galaxy M31 Prime Edition стартуют 17 октября на индийском рынке, где его предложат за 225 долларов (примерно 17 500 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20200923/galaxy-s20-fe-1577670448.html
Цена и качество? Два в одном? Там андроид. Как-то он то ли медленный, то ли мало отзывчивый. Легче работать с яблочным продуктом. Тут реклама не такая навязчивая. А там выпрыгивает в самом неожиданном месте. Или мне неудачный попался.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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samsung, технологии

Samsung показал доступный смартфон с гигантским аккумулятором

13:51 14.10.2020 (обновлено: 13:53 14.10.2020)
 
© SamsungSamsung Galaxy M31 Prime Edition
Samsung Galaxy M31 Prime Edition - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Компания Samsung показала недорогой смартфон Galaxy M31 Prime Edition, который отличается серьезной автономностью. Первым рынком, где станет доступна новинка, будет Индия, сообщает производитель.
Смартфон выполнен в пластиковом корпусе и 6,4-дюймовый дисплеем Super AMOLED с разрешением FullHD+. Модель построена на платформе Exynos 9611 и доступна в одной конфигурации памяти 6/128 ГБ.
Samsung Galaxy S20 FE - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 17:32РИА Наука
Samsung показал полуфлагман Galaxy S20 FE с "дырявым" экраном на 120 Гц
Фотомодуль включает в себя четыре сенсора — основной на 64 Мп, 8-Мп широкоугольник и две камеры по 5 Мп (макро и для размытия фона). Интересно, что фронтальная камера на 32 Мп, как и основная, может писать видео в разрешении 4K.
Главная особенность смартфона — это его автономность. Производитель уместил в Galaxy M31 Prime Edition аккумулятор объемом 6000 мАч, которого должно хватить на 26 часов беспрерывного воспроизведения видео. Быстрая зарядка здесь всего на 15 Вт.
Продажи Samsung Galaxy M31 Prime Edition стартуют 17 октября на индийском рынке, где его предложат за 225 долларов (примерно 17 500 рублей по текущему курсу).
 
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РИА НаукаSamsungТехнологии
 
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