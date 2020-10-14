https://ria.ru/20201014/samburskaya-1579805617.html

Самбурская резко ответила на хейт после ее заявления о зарплате пожарных

Актриса и певица Настасья Самбурская ответила на своей странице в Instagram недоброжелателям, которые накинулись на нее с критикой после ее заявления о зарплате РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:53

2020-10-14T16:53

2020-10-14T16:56

шоубиз

настасья самбурская

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости</strong>. Актриса и певица <a href="https://ria.ru/person_nastasya-samburskaya" target="_blank">Настасья Самбурская</a> ответила на своей странице в Instagram недоброжелателям, которые накинулись на нее с критикой после ее заявления о зарплате пожарных.Артистка опубликовала скриншот ответа на вопрос, который ей задали подписчики, и подчеркнула, что не видит в своем высказывании ничего предосудительного."Вот он текст, послуживший толчком для очередной волны хейта в мой адрес. Где здесь высмеивание и превосходство с моей стороны? Где обесценивание профессии пожарного?" - написала она."А теперь главный вопрос - дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес, в первую очередь, девушки, которые сыпятся в моем аккаунте? И присылать тексты с пожеланиями сгореть мне и всей моей семье? – высказалась звезда в социальной сети.Самбурская подчеркнула, что ее мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а мужчина осознавал ответственность за быт и уют, остается без изменений.Напомним, ранее звезду раскритиковали пользователи Сети и коллеги по шоу-бизнесу за ее слова о том, что она никогда не стала бы встречаться с человеком, который мало зарабатывает.<br>

https://ria.ru/20201014/prigozhin-1579686194.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настасья самбурская