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Шоубиз
https://ria.ru/20201014/samburskaya-1579805617.html
Самбурская резко ответила на хейт после ее заявления о зарплате пожарных
Актриса и певица Настасья Самбурская ответила на своей странице в Instagram недоброжелателям, которые накинулись на нее с критикой после ее заявления о зарплате РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:53
2020-10-14T16:56
шоубиз
настасья самбурская
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости</strong>. Актриса и певица <a href="https://ria.ru/person_nastasya-samburskaya" target="_blank">Настасья Самбурская</a> ответила на своей странице в Instagram недоброжелателям, которые накинулись на нее с критикой после ее заявления о зарплате пожарных.Артистка опубликовала скриншот ответа на вопрос, который ей задали подписчики, и подчеркнула, что не видит в своем высказывании ничего предосудительного."Вот он текст, послуживший толчком для очередной волны хейта в мой адрес. Где здесь высмеивание и превосходство с моей стороны? Где обесценивание профессии пожарного?" - написала она."А теперь главный вопрос - дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес, в первую очередь, девушки, которые сыпятся в моем аккаунте? И присылать тексты с пожеланиями сгореть мне и всей моей семье? – высказалась звезда в социальной сети.Самбурская подчеркнула, что ее мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а мужчина осознавал ответственность за быт и уют, остается без изменений.Напомним, ранее звезду раскритиковали пользователи Сети и коллеги по шоу-бизнесу за ее слова о том, что она никогда не стала бы встречаться с человеком, который мало зарабатывает.<br>
https://ria.ru/20201014/prigozhin-1579686194.html
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настасья самбурская

Самбурская резко ответила на хейт после ее заявления о зарплате пожарных

16:53 14.10.2020 (обновлено: 16:56 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Актриса и певица Настасья Самбурская ответила на своей странице в Instagram недоброжелателям, которые накинулись на нее с критикой после ее заявления о зарплате пожарных.
Артистка опубликовала скриншот ответа на вопрос, который ей задали подписчики, и подчеркнула, что не видит в своем высказывании ничего предосудительного.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 06:39Шоубиз
Пригожин резко ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской
"Вот он текст, послуживший толчком для очередной волны хейта в мой адрес. Где здесь высмеивание и превосходство с моей стороны? Где обесценивание профессии пожарного?" - написала она.
"А теперь главный вопрос - дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес, в первую очередь, девушки, которые сыпятся в моем аккаунте? И присылать тексты с пожеланиями сгореть мне и всей моей семье? – высказалась звезда в социальной сети.
Самбурская подчеркнула, что ее мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а мужчина осознавал ответственность за быт и уют, остается без изменений.
Напомним, ранее звезду раскритиковали пользователи Сети и коллеги по шоу-бизнесу за ее слова о том, что она никогда не стала бы встречаться с человеком, который мало зарабатывает.
 
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ШоубизНастасья Самбурская
 
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