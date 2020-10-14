В Кремле назвали главный критерий при рассмотрении дела Сафронова
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Кремле считают решение суда, а не общественное разбирательство главным критерием в рассмотрении уголовного дела Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались, как считают в Кремле, достаточно ли общественность и журналисты "осведомлены и удовлетворены" работой правоохранительных органов по делу Сафронова, а также верят ли они в предъявляемое Сафронову обвинение.
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"Вы знаете, здесь главным является, насколько суд посчитает убедительными предъявленные доказательства его обвинения - вот это главный критерий, на который нужно ориентироваться. Здесь главное - это доверие суда, судебное решение - это основной критерий. Это не общественное разбирательство. В стране есть четкое законодательство, которое не является общественным измерением", - сказал Песков.
"Мы знаем, что это дело, естественно, вызывает повышенный интерес у коллег по цеху Ивана Сафронова. Вы знаете, что нас также волнует судьба Ивана, но вместе с тем специфика этого дела и ряд ограничений, обусловленных его спецификой, конечно, не позволяют предавать все детали этого дела широкой огласке - это просто невозможно. Поэтому здесь нужно набраться терпения, дождаться завершения следствия и решения суда", - добавил представитель Кремля.
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Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.