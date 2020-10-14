https://ria.ru/20201014/safronov-1579751855.html

В Кремле назвали главный критерий при рассмотрении дела Сафронова

В Кремле считают решение суда, а не общественное разбирательство главным критерием в рассмотрении уголовного дела Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:22

2020-10-14T13:22

2020-10-14T13:22

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий рогозин

дмитрий песков

сша

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают решение суда, а не общественное разбирательство главным критерием в рассмотрении уголовного дела <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, обвиняемого в госизмене, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналисты поинтересовались, как считают в Кремле, достаточно ли общественность и журналисты "осведомлены и удовлетворены" работой правоохранительных органов по делу Сафронова, а также верят ли они в предъявляемое Сафронову обвинение."Мы знаем, что это дело, естественно, вызывает повышенный интерес у коллег по цеху Ивана Сафронова. Вы знаете, что нас также волнует судьба Ивана, но вместе с тем специфика этого дела и ряд ограничений, обусловленных его спецификой, конечно, не позволяют предавать все детали этого дела широкой огласке - это просто невозможно. Поэтому здесь нужно набраться терпения, дождаться завершения следствия и решения суда", - добавил представитель Кремля.Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20200923/safronov-1577652503.html

https://ria.ru/20200902/safronov-1576625760.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, сша, происшествия