Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/safronov-1579751855.html
В Кремле назвали главный критерий при рассмотрении дела Сафронова
В Кремле считают решение суда, а не общественное разбирательство главным критерием в рассмотрении уголовного дела Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:22
2020-10-14T13:22
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040631_0:0:1882:1058_1400x0_80_0_0_967174f97b3ea32670b32b4b7193a019.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают решение суда, а не общественное разбирательство главным критерием в рассмотрении уголовного дела <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, обвиняемого в госизмене, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналисты поинтересовались, как считают в Кремле, достаточно ли общественность и журналисты "осведомлены и удовлетворены" работой правоохранительных органов по делу Сафронова, а также верят ли они в предъявляемое Сафронову обвинение."Мы знаем, что это дело, естественно, вызывает повышенный интерес у коллег по цеху Ивана Сафронова. Вы знаете, что нас также волнует судьба Ивана, но вместе с тем специфика этого дела и ряд ограничений, обусловленных его спецификой, конечно, не позволяют предавать все детали этого дела широкой огласке - это просто невозможно. Поэтому здесь нужно набраться терпения, дождаться завершения следствия и решения суда", - добавил представитель Кремля.Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20200923/safronov-1577652503.html
https://ria.ru/20200902/safronov-1576625760.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040631_0:0:1882:1412_1400x0_80_0_0_deb31bf79197f40654efe1cf6967d4ea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, сша, происшествия

В Кремле назвали главный критерий при рассмотрении дела Сафронова

13:22 14.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Кремле считают решение суда, а не общественное разбирательство главным критерием в рассмотрении уголовного дела Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались, как считают в Кремле, достаточно ли общественность и журналисты "осведомлены и удовлетворены" работой правоохранительных органов по делу Сафронова, а также верят ли они в предъявляемое Сафронову обвинение.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:26
Сафронов прошел психиатрическую экспертизу, сообщил источник
"Вы знаете, здесь главным является, насколько суд посчитает убедительными предъявленные доказательства его обвинения - вот это главный критерий, на который нужно ориентироваться. Здесь главное - это доверие суда, судебное решение - это основной критерий. Это не общественное разбирательство. В стране есть четкое законодательство, которое не является общественным измерением", - сказал Песков.
"Мы знаем, что это дело, естественно, вызывает повышенный интерес у коллег по цеху Ивана Сафронова. Вы знаете, что нас также волнует судьба Ивана, но вместе с тем специфика этого дела и ряд ограничений, обусловленных его спецификой, конечно, не позволяют предавать все детали этого дела широкой огласке - это просто невозможно. Поэтому здесь нужно набраться терпения, дождаться завершения следствия и решения суда", - добавил представитель Кремля.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 13:11
Адвокат Сафронова сообщил, что его ограничили в комментариях по делу
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
 
Обсудить1
Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковСШАПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
Лента новостейМолния