https://ria.ru/20201014/rybalka-1579596400.html
Особенности национальной рыбалки на "дальневосточном гектаре"
В скором времени у побережья Охотского моря появится рыбный питомник. О грандиозных планах, реализуемых в рамках программы "Дальневосточный гектар", рассказала... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:00
2020-10-14T08:00
2020-10-14T10:41
хорошие новости
хорошие новости
земельные участки
дальневосточный гектар
агентство по развитию человеческого капитала
дальний восток
арктика
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> В скором времени у побережья Охотского моря появится рыбный питомник. О грандиозных планах, реализуемых в рамках программы "Дальневосточный гектар", рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике семья Парапановых.В планы предпринимателей входит разведение двух видов рыб — это карповые для любительской рыбалки и осетровые. Работа кипит: на одном из "гектаров" уже возвели дом для персонала, оборудовали питомник для разведения стерляди и карпа, а также пруд. Кроме того, Парапановы хотят организовать выращивание креветки и уже прорабатывают техническое решение для воплощения идеи в жизнь."Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет, на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка и подать соответствующее уведомление, через три года — задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Всего за время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО взяли более 85,5 тысячи человек", — подытожила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
https://ria.ru/20200922/gektar-1577572552.html
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дальний восток
арктика
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, земельные участки, дальневосточный гектар, агентство по развитию человеческого капитала, дальний восток, арктика
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В скором времени у побережья Охотского моря появится рыбный питомник. О грандиозных планах, реализуемых в рамках программы "Дальневосточный гектар", рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике семья Парапановых.
"Мы ездили в Японию и у наших товарищей подсмотрели идею по организации любительской рыбалки и рыбных питомников. Подумали, почему бы на Сахалине такое тоже не сделать? Решили под проект взять землю по программе "Дальневосточный гектар". Но стало ясно, что одного гектара будет мало, так что решили искать единомышленников через группу "Мы — гектарщики". Получилось собрать команду из десяти человек — как раз чтобы взять участок на десять гектаров. Это люди из Подмосковья, Кемерово, Калининграда", — рассказала получатель "дальневосточного гектара" Алисия Парапанова.
В планы предпринимателей входит разведение двух видов рыб — это карповые для любительской рыбалки и осетровые. Работа кипит: на одном из "гектаров" уже возвели дом для персонала, оборудовали питомник для разведения стерляди и карпа, а также пруд. Кроме того, Парапановы хотят организовать выращивание креветки и уже прорабатывают техническое решение для воплощения идеи в жизнь.
"В 2022 году мы будем готовы принять первых посетителей — у нас все будет оборудовано полностью под любительскую рыбалку, будем давать в аренду снасти, наживку. Рыбаки смогут пойманную рыбу либо просто увезти с собой, либо мы приготовим ее на месте на углях", — резюмировала предпринимательница.
"Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет, на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка и подать соответствующее уведомление, через три года — задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Всего за время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО взяли более 85,5 тысячи человек", — подытожила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.