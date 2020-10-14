https://ria.ru/20201014/rybalka-1579596400.html

Особенности национальной рыбалки на "дальневосточном гектаре"

В скором времени у побережья Охотского моря появится рыбный питомник. О грандиозных планах, реализуемых в рамках программы "Дальневосточный гектар", рассказала... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:00

2020-10-14T08:00

2020-10-14T10:41

хорошие новости

хорошие новости

земельные участки

дальневосточный гектар

агентство по развитию человеческого капитала

дальний восток

арктика

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> В скором времени у побережья Охотского моря появится рыбный питомник. О грандиозных планах, реализуемых в рамках программы "Дальневосточный гектар", рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике семья Парапановых.В планы предпринимателей входит разведение двух видов рыб — это карповые для любительской рыбалки и осетровые. Работа кипит: на одном из "гектаров" уже возвели дом для персонала, оборудовали питомник для разведения стерляди и карпа, а также пруд. Кроме того, Парапановы хотят организовать выращивание креветки и уже прорабатывают техническое решение для воплощения идеи в жизнь."Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет, на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка и подать соответствующее уведомление, через три года — задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Всего за время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО взяли более 85,5 тысячи человек", — подытожила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

https://ria.ru/20200922/gektar-1577572552.html

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арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, земельные участки, дальневосточный гектар, агентство по развитию человеческого капитала, дальний восток, арктика