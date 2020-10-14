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https://ria.ru/20201014/romany-1579716678.html
Стюардесса раскрыла правду о романах с пилотами и пассажирами
Российская бортпроводница в своем TikTok развеяла широко распространенный миф о том, что все стюардессы мечтают выйти замуж за пилота. РИА Новости, 14.10.2020
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роберт де ниро
роман абрамович
австралия
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Российская бортпроводница в своем <a href="https://www.tiktok.com/@jenichly/video/6879675836321025282?lang=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">TikTok</a> развеяла широко распространенный миф о том, что все стюардессы мечтают выйти замуж за пилота.По словам девушки, служебные романы в их профессии случаются, однако "романтическая статистика гласит, что стюардессы чаще влюбляются не в пилотов, а в пассажиров".Так, она привела пример одной из российских стюардесс, которая познакомилась на борту самолета с <a href="http://ria.ru/person_Roman_Abramovich/" target="_blank" data-auto="true">Романом Абрамовичем</a> — впоследствии он стал ее мужем.Также она напомнила о браках актера <a href="https://ria.ru/person_Robert_De_Niro_2/" target="_blank">Роберта Де Ниро</a> и премьера-министра <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> Пола Киттинга, женатых на стюардессах.
https://ria.ru/20200922/tryuk-1577616679.html
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роберт де ниро, роман абрамович, австралия, общество

Стюардесса раскрыла правду о романах с пилотами и пассажирами

11:01 14.10.2020
 
© Depositphotos / Ekaterina PokrovskyСтюардесса в аэропорту
Стюардесса в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / Ekaterina Pokrovsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российская бортпроводница в своем TikTok развеяла широко распространенный миф о том, что все стюардессы мечтают выйти замуж за пилота.
По словам девушки, служебные романы в их профессии случаются, однако "романтическая статистика гласит, что стюардессы чаще влюбляются не в пилотов, а в пассажиров".
Так, она привела пример одной из российских стюардесс, которая познакомилась на борту самолета с Романом Абрамовичем — впоследствии он стал ее мужем.
Также она напомнила о браках актера Роберта Де Ниро и премьера-министра Австралии Пола Киттинга, женатых на стюардессах.
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Роберт Де НироРоман АбрамовичАвстралияОбщество
 
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