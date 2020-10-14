Ученые: численность кораллов Большого Барьерного рифа резко сократилась
© AP Photo / Kike CalvoКораллы Большого Барьерного рифа
© AP Photo / Kike Calvo
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Численность колоний кораллов Большого Барьерного рифа у берегов Австралии за последние три десятилетия заметно сократилась, сообщается в исследовании ученых из австралийского университета Джеймса Кука.
"Здесь мы фиксируем значительные сдвиги в структуре численности популяции колоний кораллов на протяжении 2300 километров Большого Барьерного рифа по сравнению с данными, взятыми за ориентир (1995/1996 года). Численность колоний кораллов на гребнях и склонах рифов резко сократилась среди всех классов (кораллов – ред.) по размерам и во всех таксонах (схожих группах – ред.) кораллов в сравнении с данными, взятыми за ориентир", - говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале "Proceedings of the Royal Society".
Отмечается, что сильное сокращение популяции колоний коралловых рифов ученые заметили в северном и центральном районе Большого Барьерного рифа после "массового обесцвечивания кораллов в 2016 и 2017 году". В исследовании подчеркивается, что возможность восстановления "более старых плодовитых кораллов неизвестна, учитывая частоту и интенсивность нарушений нормального состояния" колоний.
Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов, протянувшимся на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии. Состоит из почти трех тысяч рифов, которые в совокупности составляют около 10% площади всех коралловых рифов мира.