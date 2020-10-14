Ученые: численность кораллов Большого Барьерного рифа резко сократилась

"Такого еще не было никогда". Версия эколога о происходящем на Камчатке

Дело о гибели животных на Камчатке передадут в центральный аппарат СК. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал председатель совета "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.