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Ученые: численность кораллов Большого Барьерного рифа резко сократилась
Численность колоний кораллов Большого Барьерного рифа у берегов Австралии за последние три десятилетия заметно сократилась, сообщается в исследовании ученых из... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:27
2020-10-14T16:27
большой барьерный риф
земля - риа наука
джеймс кук
австралия
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Численность колоний кораллов <a href="http://ria.ru/location_Bolshojj_Barernyjj_rif/" target="_blank" data-auto="true">Большого Барьерного рифа</a> у берегов <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> за последние три десятилетия заметно сократилась, сообщается в исследовании ученых из австралийского университета <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Kuk/" target="_blank" data-auto="true">Джеймса Кука</a>.Отмечается, что сильное сокращение популяции колоний коралловых рифов ученые заметили в северном и центральном районе Большого Барьерного рифа после "массового обесцвечивания кораллов в 2016 и 2017 году". В исследовании подчеркивается, что возможность восстановления "более старых плодовитых кораллов неизвестна, учитывая частоту и интенсивность нарушений нормального состояния" колоний.Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов, протянувшимся на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии. Состоит из почти трех тысяч рифов, которые в совокупности составляют около 10% площади всех коралловых рифов мира.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/kamchatka-1578242546.html
большой барьерный риф
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большой барьерный риф, земля - риа наука, джеймс кук, австралия

Ученые: численность кораллов Большого Барьерного рифа резко сократилась

16:27 14.10.2020
 
© AP Photo / Kike CalvoКораллы Большого Барьерного рифа
Кораллы Большого Барьерного рифа - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / Kike Calvo
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Численность колоний кораллов Большого Барьерного рифа у берегов Австралии за последние три десятилетия заметно сократилась, сообщается в исследовании ученых из австралийского университета Джеймса Кука.

"Здесь мы фиксируем значительные сдвиги в структуре численности популяции колоний кораллов на протяжении 2300 километров Большого Барьерного рифа по сравнению с данными, взятыми за ориентир (1995/1996 года). Численность колоний кораллов на гребнях и склонах рифов резко сократилась среди всех классов (кораллов – ред.) по размерам и во всех таксонах (схожих группах – ред.) кораллов в сравнении с данными, взятыми за ориентир", - говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале "Proceedings of the Royal Society".

Отмечается, что сильное сокращение популяции колоний коралловых рифов ученые заметили в северном и центральном районе Большого Барьерного рифа после "массового обесцвечивания кораллов в 2016 и 2017 году". В исследовании подчеркивается, что возможность восстановления "более старых плодовитых кораллов неизвестна, учитывая частоту и интенсивность нарушений нормального состояния" колоний.
Большой Барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов, протянувшимся на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии. Состоит из почти трех тысяч рифов, которые в совокупности составляют около 10% площади всех коралловых рифов мира.
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5 октября, 15:12Сказано в эфире
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Большой Барьерный рифЗемля - РИА НаукаДжеймс КукАвстралия
 
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