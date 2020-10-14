https://ria.ru/20201014/remeslo-1579787592.html

В Удмуртии ремесленников научат продавать свои изделия через интернет

В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Удмуртии ремесленников научат продвигать и продавать свои изделия через... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:43

2020-10-14T15:43

2020-10-14T15:43

удмуртская республика

александр бречалов

владимир путин

экономика

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<strong>УФА, 14 окт - РИА Новости.</strong> В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Удмуртии ремесленников научат продвигать и продавать свои изделия через онлайн-магазины в интернете, сообщили в пресс-службе главы региона.В сообщении поясняется, что программа акселератора включает в себя восемь практикумов, которые будут проходить в онлайн-режиме по таким направлениям, как целеполагание и мотивация, бизнес-процессы, продажи, маркетинг, управление, командообразование. По завершению акселератора участники представят проекты по увеличению продаж своих изделий в форматах онлайн и традиционной торговли."Цель акселератора - научить мастеров Домов Ремёсел Удмуртии офлайн- и онлайн-продажам, определению сильных позиций и расширению ассортиментного перечня производимой продукции, а также популяризации декоративно-прикладного искусства удмуртского народа в задаче его возрождения и сохранения. "Бизнес-акселератор. Ремесла" - часть масштабной акселерационной программы Удмуртии, запущенной властями региона в 2019 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>", - говорится в сообщении.По словам главы региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бречалова</a>, в Удмуртии сильный национальный колорит и высокий экономический потенциал отрасли ремесел.

https://ria.ru/20201006/donor-1578520735.html

https://ria.ru/20201014/proekt-1579772728.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, владимир путин, экономика