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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201014/remeslo-1579787592.html
В Удмуртии ремесленников научат продавать свои изделия через интернет
В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Удмуртии ремесленников научат продвигать и продавать свои изделия через... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:43
2020-10-14T15:43
удмуртская республика
александр бречалов
владимир путин
экономика
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<strong>УФА, 14 окт - РИА Новости.</strong> В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Удмуртии ремесленников научат продвигать и продавать свои изделия через онлайн-магазины в интернете, сообщили в пресс-службе главы региона.В сообщении поясняется, что программа акселератора включает в себя восемь практикумов, которые будут проходить в онлайн-режиме по таким направлениям, как целеполагание и мотивация, бизнес-процессы, продажи, маркетинг, управление, командообразование. По завершению акселератора участники представят проекты по увеличению продаж своих изделий в форматах онлайн и традиционной торговли."Цель акселератора - научить мастеров Домов Ремёсел Удмуртии офлайн- и онлайн-продажам, определению сильных позиций и расширению ассортиментного перечня производимой продукции, а также популяризации декоративно-прикладного искусства удмуртского народа в задаче его возрождения и сохранения. "Бизнес-акселератор. Ремесла" - часть масштабной акселерационной программы Удмуртии, запущенной властями региона в 2019 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>", - говорится в сообщении.По словам главы региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бречалова</a>, в Удмуртии сильный национальный колорит и высокий экономический потенциал отрасли ремесел.
https://ria.ru/20201006/donor-1578520735.html
https://ria.ru/20201014/proekt-1579772728.html
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александр бречалов, владимир путин, экономика

В Удмуртии ремесленников научат продавать свои изделия через интернет

15:43 14.10.2020
 
© Depositphotos / Artem MerzlenkoСтолярная мастерская
Столярная мастерская - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / Artem Merzlenko
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УФА, 14 окт - РИА Новости. В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Удмуртии ремесленников научат продвигать и продавать свои изделия через онлайн-магазины в интернете, сообщили в пресс-службе главы региона.
"В Удмуртии начал работу первый ремесленный акселератор, 23 Дома Ремёсел со всей республики более двух месяцев будут получать новые знания и развивать навыки в продвижении своих изделий через продажи в онлайн-магазинах", - сообщает пресс-служба главы республики.
В сообщении поясняется, что программа акселератора включает в себя восемь практикумов, которые будут проходить в онлайн-режиме по таким направлениям, как целеполагание и мотивация, бизнес-процессы, продажи, маркетинг, управление, командообразование. По завершению акселератора участники представят проекты по увеличению продаж своих изделий в форматах онлайн и традиционной торговли.
"Цель акселератора - научить мастеров Домов Ремёсел Удмуртии офлайн- и онлайн-продажам, определению сильных позиций и расширению ассортиментного перечня производимой продукции, а также популяризации декоративно-прикладного искусства удмуртского народа в задаче его возрождения и сохранения. "Бизнес-акселератор. Ремесла" - часть масштабной акселерационной программы Удмуртии, запущенной властями региона в 2019 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
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По словам главы региона Александра Бречалова, в Удмуртии сильный национальный колорит и высокий экономический потенциал отрасли ремесел.
"У нас классные продукты, но иногда чувствуется нехватка опыта в части упаковки продуктов и трансляции их западному потребителю. Цель акселератора – научить этому наши компании. Экспорт становится одним из важнейших элементов развития экономики всей страны и Удмуртии в частности. Задача по его развитию поставлена президентом в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Цель республики - к 2024 году увеличить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 550 миллионов долларов", - цитирует пресс-служба Бречалова.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловВладимир ПутинЭкономика
 
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