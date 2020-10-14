https://ria.ru/20201014/rekord-1579803116.html
В Москве температура в среду почти достигла рекорда времен Александра III
Дневная температура в среду в Москве достигла аномально высокого значения в 18,4 градуса, но рекорд времен Александра III устоял, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:39
2020-10-14T16:39
2020-10-14T17:21
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570390642_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_e6ffbfb805410b86cdb1bb8a4b266aca.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Дневная температура в среду в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> достигла аномально высокого значения в 18,4 градуса, но рекорд времен Александра III устоял, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он уточнил, что ещё завтра погода будет более-менее комфортной, а в пятницу температура может упасть ниже двузначной отметки.
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570390642_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e129d664b8f9cb0bb1e71379ada2de5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество