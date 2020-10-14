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В Москве температура в среду почти достигла рекорда времен Александра III
Дневная температура в среду в Москве достигла аномально высокого значения в 18,4 градуса, но рекорд времен Александра III устоял, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:39
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погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Дневная температура в среду в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> достигла аномально высокого значения в 18,4 градуса, но рекорд времен Александра III устоял, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он уточнил, что ещё завтра погода будет более-менее комфортной, а в пятницу температура может упасть ниже двузначной отметки.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Москве температура в среду почти достигла рекорда времен Александра III

16:39 14.10.2020 (обновлено: 17:21 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновМолодые люди на одной из улиц в Москве
Молодые люди на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дневная температура в среду в Москве достигла аномально высокого значения в 18,4 градуса, но рекорд времен Александра III устоял, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Чуть-чуть сегодня не хватило температуре в Москве до рекорда, который был установлен ещё 1889 году, почти 130 лет назад. Это ещё было время правления Александра III. Тогда температура была зафиксирована в 19 градусов выше нуля, а сегодня 18,4 было зафиксировано в 16.00 и выше она уже не будет", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что ещё завтра погода будет более-менее комфортной, а в пятницу температура может упасть ниже двузначной отметки.
 
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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