В Москве температура в среду почти достигла рекорда времен Александра III

"Чуть-чуть сегодня не хватило температуре в Москве до рекорда, который был установлен ещё 1889 году, почти 130 лет назад. Это ещё было время правления Александра III. Тогда температура была зафиксирована в 19 градусов выше нуля, а сегодня 18,4 было зафиксировано в 16.00 и выше она уже не будет", - сказал Вильфанд.