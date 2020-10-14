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Забайкальский край
https://ria.ru/20201014/rekonstruktsiya-1579714413.html
Реконструкция аэропорта Чара в Забайкалье начнется на два года раньше
Реконструкцию единственного аэропорта на севере Забайкальского края в селе Чара со строительством новой взлетно-посадочной полосы и пассажирского здания начнут... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:02
2020-10-14T11:02
забайкальский край
строительство
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<strong>ЧИТА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Реконструкцию единственного аэропорта на севере <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкальского края</a> в селе Чара со строительством новой взлетно-посадочной полосы и пассажирского здания начнут на два года раньше, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.Работы стартуют уже в этом году<strong>. </strong>Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте "Развитие региональных аэропортов и маршрутов"."Изначально планировалось провести реконструкцию аэропорта в период с 2022 по 2024 года. Росавиация поддержала наше предложение о переносе сроков на два года раньше. В настоящее время идет разработка конкурсной документации, после этого определят подрядчика на проведение реконструкции. В 2020 году предусмотрены подготовительные работы - приобретение оборудования и материалов, масштабное строительство будет проводиться в 2021 – 2022 годах", - сообщил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что реконструкция будет разделена на два этапа. Первый предполагает строительство взлетно-посадочной полосы длиной 1800 метров и вспомогательных патрульных дорог, устройство светосигнального оборудования, внедрение системы навигации. Второй - строительство служебно-пассажирского здания со здравпунктом, комнатой матери и ребенка, предприятием общественного питания, реконструкцию зданий пожарно-спасательной службы и котельной.Здание аэропорта ввели в эксплуатацию в 1983 году, пока оно представляет собой двухэтажное деревянное строение. Взлетно-посадочная полоса может принимать воздушные суда типа Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-38, Як-40, Л-410, Ан-2, вертолеты типа Ми-8 и классом ниже. Сейчас регулярное авиасообщение осуществляется только с Читой, Иркутском и Якутском.Аэропорт Чара расположен вблизи крупнейшего в России Удоканского месторождения меди.
https://ria.ru/20201007/zabaykale-1578617929.html
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строительство

Реконструкция аэропорта Чара в Забайкалье начнется на два года раньше

11:02 14.10.2020
 
© Фото : Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского краяРеконструкция аэропорта Чара в Забайкалье начнется на два года раньше
Реконструкция аэропорта Чара в Забайкалье начнется на два года раньше - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
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ЧИТА, 14 окт – РИА Новости. Реконструкцию единственного аэропорта на севере Забайкальского края в селе Чара со строительством новой взлетно-посадочной полосы и пассажирского здания начнут на два года раньше, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Работы стартуют уже в этом году. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте "Развитие региональных аэропортов и маршрутов".
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"Изначально планировалось провести реконструкцию аэропорта в период с 2022 по 2024 года. Росавиация поддержала наше предложение о переносе сроков на два года раньше. В настоящее время идет разработка конкурсной документации, после этого определят подрядчика на проведение реконструкции. В 2020 году предусмотрены подготовительные работы - приобретение оборудования и материалов, масштабное строительство будет проводиться в 2021 – 2022 годах", - сообщил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что реконструкция будет разделена на два этапа. Первый предполагает строительство взлетно-посадочной полосы длиной 1800 метров и вспомогательных патрульных дорог, устройство светосигнального оборудования, внедрение системы навигации. Второй - строительство служебно-пассажирского здания со здравпунктом, комнатой матери и ребенка, предприятием общественного питания, реконструкцию зданий пожарно-спасательной службы и котельной.
Здание аэропорта ввели в эксплуатацию в 1983 году, пока оно представляет собой двухэтажное деревянное строение. Взлетно-посадочная полоса может принимать воздушные суда типа Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-38, Як-40, Л-410, Ан-2, вертолеты типа Ми-8 и классом ниже. Сейчас регулярное авиасообщение осуществляется только с Читой, Иркутском и Якутском.
Аэропорт Чара расположен вблизи крупнейшего в России Удоканского месторождения меди.
 
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Забайкальский крайСтроительство
 
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