https://ria.ru/20201014/razooruzhenie-1579741455.html

Лавров обвинил США в спекуляции на теме участия России в разоружении

Заявления США по поводу близости договоренности с РФ о стратегических вооружениях и о позиции Москвы по поводу вовлечения в этот процесс Китая нечистоплотны,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:41

2020-10-14T12:41

2020-10-14T12:52

маршалл биллингсли

большое интервью сергея лаврова

сергей лавров

китай

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Заявления США по поводу близости договоренности с РФ о стратегических вооружениях и о позиции Москвы по поводу вовлечения в этот процесс Китая нечистоплотны, Вашингтон беспардонно спекулирует на теме, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Недавно их (США – ред.) представитель делал заявление о том, что Россия нас поддержала, мы выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что мы замораживаем все ядерные боеголовки, и Россия очень хочет, чтобы <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> к этому присоединился. Слушайте, ну, нечистоплотно", - подчеркнул Лавров.Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.

https://ria.ru/20200713/1574255129.html

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китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, китай, сша, безопасность