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Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:18
2020-10-14T13:18
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В этот же день Путин проведение совещание с правительством."Кроме того, будут мероприятия у президента непубличного характера. И во второй половине дня будет международный телефонный разговор", - сказал он.
https://ria.ru/20201013/razgovor-1579658798.html
РИА Новости
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет международный телефонный разговор

13:18 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В этот же день Путин проведение совещание с правительством.
"Кроме того, будут мероприятия у президента непубличного характера. И во второй половине дня будет международный телефонный разговор", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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