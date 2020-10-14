https://ria.ru/20201014/razgovor-1579750667.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:18
2020-10-14T13:18
2020-10-14T13:18
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578566052_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ea4618bf8a01b7c16e8f88c7bfb2cda9.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В этот же день Путин проведение совещание с правительством."Кроме того, будут мероприятия у президента непубличного характера. И во второй половине дня будет международный телефонный разговор", - сказал он.
https://ria.ru/20201013/razgovor-1579658798.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578566052_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_65ed7064cd4a8d4f92265a69bfc4d000.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика