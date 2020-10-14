МВД компенсирует некоторые расходы возвращающимся соотечественникам
22:06 14.10.2020 (обновлено: 22:43 14.10.2020)
МОСКВА. 14 окт – РИА Новости. Россия начнет выплачивать компенсации из бюджета некоторым категориям желающих переселиться в страну, в частности на выплаты могут рассчитывать многодетные семьи соотечественников, переселяющиеся на территории приоритетного заселения, рассказала в интервью "Российской газете" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
"В ближайшем будущем предполагается введение новых мер поддержки желающих вернуться в Россию. В частности, государство станет гарантированно выплачивать компенсации некоторым категориям переселенцев. Так, на выплаты из бюджета смогут рассчитывать многодетные семьи соотечественников, переселяющиеся на территории приоритетного заселения", - сказала Казакова.
В частности им компенсируют расходы по уплате госпошлины за нотариальные заверения переводов документов для оформления правового статуса РФ.
"Такие важные новации предполагает Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Этим документом усовершенствуется уже реализуемая Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ из-за рубежа соотечественников", - отметила Казакова.