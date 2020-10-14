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МВД компенсирует некоторые расходы возвращающимся соотечественникам
Россия начнет выплачивать компенсации из бюджета некоторым категориям желающих переселиться в страну, в частности на выплаты могут рассчитывать многодетные... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T22:06
2020-10-14T22:43
россия
валентина казакова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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<strong>МОСКВА. 14 окт – РИА Новости.</strong> Россия начнет выплачивать компенсации из бюджета некоторым категориям желающих переселиться в страну, в частности на выплаты могут рассчитывать многодетные семьи соотечественников, переселяющиеся на территории приоритетного заселения, рассказала в интервью "<a href="https://rg.ru/" target="_blank">Российской газете</a>" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Kazakova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Казакова</a>.В частности им компенсируют расходы по уплате госпошлины за нотариальные заверения переводов документов для оформления правового статуса РФ.
https://ria.ru/20200524/1571883563.html
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россия
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россия, валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД компенсирует некоторые расходы возвращающимся соотечественникам

22:06 14.10.2020 (обновлено: 22:43 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА. 14 окт – РИА Новости. Россия начнет выплачивать компенсации из бюджета некоторым категориям желающих переселиться в страну, в частности на выплаты могут рассчитывать многодетные семьи соотечественников, переселяющиеся на территории приоритетного заселения, рассказала в интервью "Российской газете" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"В ближайшем будущем предполагается введение новых мер поддержки желающих вернуться в Россию. В частности, государство станет гарантированно выплачивать компенсации некоторым категориям переселенцев. Так, на выплаты из бюджета смогут рассчитывать многодетные семьи соотечественников, переселяющиеся на территории приоритетного заселения", - сказала Казакова.

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В частности им компенсируют расходы по уплате госпошлины за нотариальные заверения переводов документов для оформления правового статуса РФ.

"Такие важные новации предполагает Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Этим документом усовершенствуется уже реализуемая Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ из-за рубежа соотечественников", - отметила Казакова.

 
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РоссияВалентина КазаковаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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