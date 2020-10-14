https://ria.ru/20201014/raskhody-1579858285.html

МВД компенсирует некоторые расходы возвращающимся соотечественникам

Россия начнет выплачивать компенсации из бюджета некоторым категориям желающих переселиться в страну, в частности на выплаты могут рассчитывать многодетные... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T22:06

2020-10-14T22:06

2020-10-14T22:43

россия

валентина казакова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_9d093914acbd7206fa024469973730ae.jpg

<strong>МОСКВА. 14 окт – РИА Новости.</strong> Россия начнет выплачивать компенсации из бюджета некоторым категориям желающих переселиться в страну, в частности на выплаты могут рассчитывать многодетные семьи соотечественников, переселяющиеся на территории приоритетного заселения, рассказала в интервью "<a href="https://rg.ru/" target="_blank">Российской газете</a>" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Kazakova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Казакова</a>.В частности им компенсируют расходы по уплате госпошлины за нотариальные заверения переводов документов для оформления правового статуса РФ.

https://ria.ru/20200524/1571883563.html

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество