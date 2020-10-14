https://ria.ru/20201014/rak-1579759557.html
Названы факторы риска развития рака языка
Ряд вредных привычек может привести к развитию рака языка. Об этом Пятому каналу заявил хирург-онколог Михаил Мяснянкин. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:51
2020-10-14T13:51
2020-10-14T13:52
михаил мяснянкин
рак
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Ряд вредных привычек может привести к развитию рака языка. Об этом <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> заявил хирург-онколог <a href="https://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank">Михаил Мяснянкин</a>. К основным факторам риска относят курение в сочетании с крепким алкоголем, а также жевание различных смесей. Помимо этого, повысить вероятность развития онкологического заболевания могут хронические инфекции полости рта, повреждение слизистой оболочки и язвы во рту. Онколог пояснил, что рак языка обычно начинается с появления узелка, трещины или болезненных ощущений в области слизистой оболочки органа. На серьезной стадии заболевания пациент источает зловонный запах изо рта. При появлении перечисленных признаков стоит обратиться к врачу, добавил Мяснянкин.
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579730569.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мяснянкин, рак, здоровье, общество
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Ряд вредных привычек может привести к развитию рака языка. Об этом Пятому каналу
заявил хирург-онколог Михаил Мяснянкин
.
К основным факторам риска относят курение в сочетании с крепким алкоголем, а также жевание различных смесей. Помимо этого, повысить вероятность развития онкологического заболевания могут хронические инфекции полости рта, повреждение слизистой оболочки и язвы во рту.
Онколог пояснил, что рак языка обычно начинается с появления узелка, трещины или болезненных ощущений в области слизистой оболочки органа. На серьезной стадии заболевания пациент источает зловонный запах изо рта.
При появлении перечисленных признаков стоит обратиться к врачу, добавил Мяснянкин.