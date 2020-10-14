https://ria.ru/20201014/rak-1579759557.html

Названы факторы риска развития рака языка

Ряд вредных привычек может привести к развитию рака языка. Об этом Пятому каналу заявил хирург-онколог Михаил Мяснянкин. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:51

2020-10-14T13:51

2020-10-14T13:52

михаил мяснянкин

рак

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148578/38/1485783842_0:540:5760:3780_1400x0_80_0_0_fb676bcd4965efe74476966cafa27b40.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Ряд вредных привычек может привести к развитию рака языка. Об этом <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> заявил хирург-онколог <a href="https://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank">Михаил Мяснянкин</a>. К основным факторам риска относят курение в сочетании с крепким алкоголем, а также жевание различных смесей. Помимо этого, повысить вероятность развития онкологического заболевания могут хронические инфекции полости рта, повреждение слизистой оболочки и язвы во рту. Онколог пояснил, что рак языка обычно начинается с появления узелка, трещины или болезненных ощущений в области слизистой оболочки органа. На серьезной стадии заболевания пациент источает зловонный запах изо рта. При появлении перечисленных признаков стоит обратиться к врачу, добавил Мяснянкин.

https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579730569.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мяснянкин, рак, здоровье, общество