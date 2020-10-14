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В Тверской области на Волге появилось масляное пятно
Пятно нефтепродуктов площадью порядка 5 тысяч квадратных метров образовалось на реке Волга в Кимрском районе Тверской области, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:24
2020-10-14T16:24
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
волга
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Пятно нефтепродуктов площадью порядка 5 тысяч квадратных метров образовалось на реке Волга в Кимрском районе <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Следователи уже проверяют инцидент, заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская"Угрозы жизнедеятельности населения нет. Ведутся работы по абсорбированию и установке боновых заграждений", - отметил собеседник агентства.Старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская подтвердила факт инцидента. "Организована доследственная проверка в связи с обнаружением масляного топливного пятна в акватории Волги в Кимрском районе Тверской области", - сказала Марковская, слова которой цитируются в сообщении ведомства.Она добавила, что на месте инцидента проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/moskva-reka-1579491492.html
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тверская область
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, волга, происшествия

В Тверской области на Волге появилось масляное пятно

16:24 14.10.2020
 
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура Место обнаружения масляного топливного пятна на поверхности реки Волга в Тверской области
Место обнаружения масляного топливного пятна на поверхности реки Волга в Тверской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пятно нефтепродуктов площадью порядка 5 тысяч квадратных метров образовалось на реке Волга в Кимрском районе Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Следователи уже проверяют инцидент, заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская
"На акватории реки Волга в районе порта Кимры и населенного пункта Абрамово обнаружена маслянистая плёнка нефтепродуктов размером 50 на 100 метров", - сказал представитель экстренных служб региона. По его словам, предварительно, утечка топлива могла произойти с проходящего судна.
"Угрозы жизнедеятельности населения нет. Ведутся работы по абсорбированию и установке боновых заграждений", - отметил собеседник агентства.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская подтвердила факт инцидента. "Организована доследственная проверка в связи с обнаружением масляного топливного пятна в акватории Волги в Кимрском районе Тверской области", - сказала Марковская, слова которой цитируются в сообщении ведомства.
Она добавила, что на месте инцидента проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ.
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Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьВолгаПроисшествия
 
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