https://ria.ru/20201014/pyatno-1579799827.html

В Тверской области на Волге появилось масляное пятно

Пятно нефтепродуктов площадью порядка 5 тысяч квадратных метров образовалось на реке Волга в Кимрском районе Тверской области, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:24

2020-10-14T16:24

2020-10-14T16:24

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

волга

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Пятно нефтепродуктов площадью порядка 5 тысяч квадратных метров образовалось на реке Волга в Кимрском районе <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Следователи уже проверяют инцидент, заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская"Угрозы жизнедеятельности населения нет. Ведутся работы по абсорбированию и установке боновых заграждений", - отметил собеседник агентства.Старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская подтвердила факт инцидента. "Организована доследственная проверка в связи с обнаружением масляного топливного пятна в акватории Волги в Кимрском районе Тверской области", - сказала Марковская, слова которой цитируются в сообщении ведомства.Она добавила, что на месте инцидента проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/moskva-reka-1579491492.html

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тверская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), тверская область, волга, происшествия