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https://ria.ru/20201014/putin-1579791935.html
Россия готова возобновить полную экономическую кооперацию с Украиной
Россия готова к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:59
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россия
владимир путин
украина
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова к возобновлению полноформатной экономической кооперации с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
С начало пусть воду людям дадут,а там и подумаем!
35
Эт вдряд ли. Украинская промышленность должна умереть. Та, что ещё трепыхается.
33
16
россия
украина
РИА Новости
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Новости
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Путин заявил о готовности восстанавливать экономическое сотрудничество с Киевом
Путин заявил о готовности восстанавливать экономическое сотрудничество с Киевом: пусть это будет жест доброй воли.
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видео, россия, владимир путин, украина, экономика
Россия готова возобновить полную экономическую кооперацию с Украиной
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия готова к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
2020-10-14T15:59
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Россия готова возобновить полную экономическую кооперацию с Украиной

15:59 14.10.2020 (обновлено: 16:54 14.10.2020)
 
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия готова к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высоким, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции.
 
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РоссияВладимир ПутинУкраинаЭкономика
 
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