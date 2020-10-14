https://ria.ru/20201014/putin-1579791935.html
Россия готова возобновить полную экономическую кооперацию с Украиной
Россия готова к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:59
2020-10-14T15:59
2020-10-14T16:54
россия
владимир путин
украина
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова к возобновлению полноформатной экономической кооперации с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
Илья Jlord
С начало пусть воду людям дадут,а там и подумаем!
35
Андрей Иванов
Эт вдряд ли. Украинская промышленность должна умереть. Та, что ещё трепыхается.
33
16
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил о готовности восстанавливать экономическое сотрудничество с Киевом
Путин заявил о готовности восстанавливать экономическое сотрудничество с Киевом: пусть это будет жест доброй воли.
2020-10-14T15:59
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PT0M13S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, владимир путин, украина, экономика