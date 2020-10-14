Россия готова возобновить полную экономическую кооперацию с Украиной

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высоким, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции.