https://ria.ru/20201014/putin-1579739750.html
Путин проводит совещание правительства. Прямая трансляция
Президент России проводит заседание с членами кабинета министров в режиме видеоконференции. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:26
2020-10-14T15:26
2020-10-14T15:26
максим решетников
правительство рф
владимир путин
политика
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Президент России проводит заседание с членами кабинета министров в режиме видеоконференции. Как ожидается, основной темой встречи станет обсуждение вопросов инвестиционного стимулирования. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание правительства
LIVE: Путин проводит совещание правительства
2020-10-14T15:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим решетников, видео, правительство рф, владимир путин, политика