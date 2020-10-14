https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html

В Таиланде протестующие прорвались к Дому правительства

Участники антиправительственного протеста в Бангкоке, требующие немедленной отставки премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, преодолели сопротивление... РИА Новости, 14.10.2020

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прают чан-оча

бангкок

таиланд

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<strong>БАНГКОК, 14 окт — РИА Новости.</strong> Участники антиправительственного протеста в <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкоке</a>, требующие немедленной отставки премьер-министра генерала <a href="http://ria.ru/person_Prajut_CHan-Ocha/" target="_blank" data-auto="true">Праюта Чан-Оча</a>, преодолели сопротивление небольшой группы ультрамонархистов и сторонников премьера, договорились с полицией и прорвались к ограде территории комплекса зданий Дома правительства, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Тысячи демонстрантов двигались процессией по улицам исторической части Бангкока от Монумента демократии к Дому правительства, пока их не остановила баррикада из припаркованных поперек улицы полицейских автобусов. На несколько часов демонстранты, поощряемые лидерами, разместились на циновках и клеенках на проезжей части и тротуарах, чтобы отдохнуть, пока руководители протеста добивались сначала переговоров с полицией, а затем вели эти переговоры. По оценкам организаторов акции, к этому моменту в ней участвовали более 20 тысяч человек.Неподалеку от автобусной баррикады небольшая группа ультрамонархистов и сторонников премьер-министра Чан-Оча в желтых рубашках оцепила перекресток, не подпуская к автобусу с внутренней стороны баррикады оппозиционных демонстрантов, часть которых сумела просочиться на улицу, ведущую к Дому правительства, в обход баррикады через соседние улицы и переулки. Здесь же находилась рота полиции в полевой форме, без оружия или средств контроля толпы. Главной задачей полицейских было недопущение конфликта между антиправительственными демонстрантами и монархистами.Тем не менее конфликт вскоре произошел. На перекрестке оказалось больше демонстрантов, чем монархистов, и последним было предложено покинуть район Дома правительства. Начался спор, перешедший в короткую потасовку, однако лидеры обеих групп призвали своих сторонников к порядку, после чего монархисты удалились под громкие победные крики толпы демонстрантов.Примерно через час после потасовки полиция разрешила демонстрантам в сопровождении нескольких рот полицейских организованными колоннами пройти по улице Пхитсанулок к ограде Дома правительства и убрала блокировавшие путь автобусы. От угла переулка, в котором были несколько часов заперты демонстранты, до ограды Дома правительства — около 800 метров. Это расстояние демонстрация проходила более полутора часов: из-за угла переулка выходили колоннами все новые и новые участники протеста, выезжали во главе колонн грузовики и пикапы со звуковещательной аппаратурой и лидерами протеста в кузовах. К 19:30 большая часть участников акции расположилась на широком бульваре, расположенном вдоль ограды Дома правительства и со всех сторон окруженном полицейскими кордонами. По информации городского управления Бангкока, в обеспечении порядка на демонстрации участвуют более 15 тысяч полицейских.Вслед за демонстрантами в их временный лагерь у Дома правительства, в котором они предполагают оставаться несколько дней, прибыли многочисленные уличные торговцы съестным, пикапы с бесплатной едой и автоцистерны с питьевой водой, в лагере начался ужин.Протест приурочен к годовщине "Студенческой революции", которая 14 октября 1973 года свергла крайне антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.Название головной группы организаторов протеста "Народная партия" заимствовано из истории <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a>: так называлась группа военных и гражданских сторонников демократии, которые произвели в королевстве Сиам (ныне Таиланд) в 1932 году бескровную революцию, отменившую абсолютную монархию и провозгласившую Сиам конституционной монархией. Участники массовых протестов оппозиции, происходящих в последние месяцы в Таиланде, требуют отставки правительства, которое считают прямым продолжением военного режима 2014-2019 годов, смены Конституции и реформы таиландской монархии, которая, по их словам, "вышла из рамок конституционности". Большую часть протестующих составляют студенты университетов Таиланда, старшеклассники средних школ и участники "краснорубашечных" протестов 2008-2010 годов, принадлежащие к "Объединенному фронту за демократию против диктатуры".

https://ria.ru/20200928/tailand-1577879882.html

https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577782067.html

https://ria.ru/20201007/tailand-1578666006.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/1577513716.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протесты в Таиланде. Демонстранты прорвались к Дому правительства в Бангкоке Протесты в Таиланде. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча, который продолжает политику военного правительства, правившего страной в 2014 - 2019 годах, смены конституции и реформы монархии. Сегодня они прорвались к Дому правительства в Бангкоке. 2020-10-14T20:34 true PT0M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире