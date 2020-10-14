https://ria.ru/20201014/propuska-1579854829.html
Власти Подмосковья не планируют внось вводить электронные пропуска
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что в регионе не потребуется вводить электронные пропуска. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:35
2020-10-14T21:35
2020-10-14T23:35
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что в регионе не потребуется вводить электронные пропуска."Нам не нравится эта идея, мы постараемся этого избежать", - сказал Воробьев в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/" target="_blank">Россия 24</a>", отвечая на вопрос, планируют ли в Подмосковье вводить систему цифровых пропусков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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