https://ria.ru/20201014/proekt-1579772728.html

Исторический проект "Terra Удмуртия" запустили к столетию республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о запуске исторического проекта "Terra Удмуртия", посвященного 100-летнию государственности республики, где историки РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:51

2020-10-14T14:51

2020-10-14T14:51

удмуртская республика

александр бречалов

общество

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<strong>УФА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> рассказал о запуске исторического проекта "Terra Удмуртия", посвященного 100-летнию государственности республики, где историки и археологи расскажут о прошлом региона начиная с каменного века.По его словам, лекции будут выходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, а финальная - в День государственности республики 4 ноября.На первой видеолекции археолог Александр Митряков рассказывает, какие люди жили в каменном веке на территории современной Удмуртии, чем занимались, об их культуре. Автор сообщает об археологических раскопках на территории региона и о найденных здесь артефактах.

https://ria.ru/20201014/vzyatki-1579734247.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, общество