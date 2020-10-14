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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201014/proekt-1579772728.html
Исторический проект "Terra Удмуртия" запустили к столетию республики
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о запуске исторического проекта "Terra Удмуртия", посвященного 100-летнию государственности республики, где историки РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:51
2020-10-14T14:51
удмуртская республика
александр бречалов
общество
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<strong>УФА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> рассказал о запуске исторического проекта "Terra Удмуртия", посвященного 100-летнию государственности республики, где историки и археологи расскажут о прошлом региона начиная с каменного века.По его словам, лекции будут выходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, а финальная - в День государственности республики 4 ноября.На первой видеолекции археолог Александр Митряков рассказывает, какие люди жили в каменном веке на территории современной Удмуртии, чем занимались, об их культуре. Автор сообщает об археологических раскопках на территории региона и о найденных здесь артефактах.
https://ria.ru/20201014/vzyatki-1579734247.html
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александр бречалов, общество

Исторический проект "Terra Удмуртия" запустили к столетию республики

14:51 14.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Читать ria.ru в
УФА, 14 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о запуске исторического проекта "Terra Удмуртия", посвященного 100-летнию государственности республики, где историки и археологи расскажут о прошлом региона начиная с каменного века.

"Рад представить: "Terra Удмуртия" - новый исторический образовательный проект, посвященный столетию государственности республики! С сегодняшнего дня стартует серия видеолекций: десять историй из глубины веков до наших дней! Каждая лекция – это уникальные фотографии, кадры кинохроники - настоящий "привет" из прошлого", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, лекции будут выходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, а финальная - в День государственности республики 4 ноября.
На первой видеолекции археолог Александр Митряков рассказывает, какие люди жили в каменном веке на территории современной Удмуртии, чем занимались, об их культуре. Автор сообщает об археологических раскопках на территории региона и о найденных здесь артефактах.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловОбщество
 
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