Исторический проект "Terra Удмуртия" запустили к столетию республики
УФА, 14 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о запуске исторического проекта "Terra Удмуртия", посвященного 100-летнию государственности республики, где историки и археологи расскажут о прошлом региона начиная с каменного века.
"Рад представить: "Terra Удмуртия" - новый исторический образовательный проект, посвященный столетию государственности республики! С сегодняшнего дня стартует серия видеолекций: десять историй из глубины веков до наших дней! Каждая лекция – это уникальные фотографии, кадры кинохроники - настоящий "привет" из прошлого", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, лекции будут выходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, а финальная - в День государственности республики 4 ноября.
На первой видеолекции археолог Александр Митряков рассказывает, какие люди жили в каменном веке на территории современной Удмуртии, чем занимались, об их культуре. Автор сообщает об археологических раскопках на территории региона и о найденных здесь артефактах.