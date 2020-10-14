https://ria.ru/20201014/prigozhin-1579686194.html

Пригожин резко ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала РЕН ТВ отреагировал на высказывание актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах "с низкой зарплатой". РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T06:39

2020-10-14T06:39

2020-10-14T08:55

шоубиз

настасья самбурская

иосиф пригожин

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> в эфире телеканала <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> отреагировал на высказывание актрисы <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасьи Самбурской</a> о мужчинах "с низкой зарплатой".По словам артистки, она никогда не стала бы встречаться с человеком, который работает пожарным, так как его зарплаты хватило бы только на оплату ее коммуналки и парковки. Он подчеркнул, что крайне уважительно относится к представителям разных профессий, поскольку и сам в прошлом работал пожарным и грузчиком.По его словам, он надеется, что пандемия "приведет многих людей в чувства".

https://ria.ru/20201013/pozharnyy-1579616432.html

Mar Nightmare Надеюсь, что когда у Самбурской будет гореть её квартира или дача, то пожарные к ней не приедут, мотивируя это низкой зарплатой и тем, что всё одно она с пожарными не водится. 250

Андрей Залесский Это уже настолько зажрались наши артисты (с натяжкой), что в открытую поносят тех на ком держится эта шатающаяся страна. 227

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настасья самбурская, иосиф пригожин, общество