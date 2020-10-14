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Шоубиз
https://ria.ru/20201014/prigozhin-1579686194.html
Пригожин резко ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала РЕН ТВ отреагировал на высказывание актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах "с низкой зарплатой". РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T06:39
2020-10-14T08:55
шоубиз
настасья самбурская
иосиф пригожин
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> в эфире телеканала <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> отреагировал на высказывание актрисы <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасьи Самбурской</a> о мужчинах "с низкой зарплатой".По словам артистки, она никогда не стала бы встречаться с человеком, который работает пожарным, так как его зарплаты хватило бы только на оплату ее коммуналки и парковки. Он подчеркнул, что крайне уважительно относится к представителям разных профессий, поскольку и сам в прошлом работал пожарным и грузчиком.По его словам, он надеется, что пандемия "приведет многих людей в чувства".
https://ria.ru/20201013/pozharnyy-1579616432.html
Надеюсь, что когда у Самбурской будет гореть её квартира или дача, то пожарные к ней не приедут, мотивируя это низкой зарплатой и тем, что всё одно она с пожарными не водится.
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Это уже настолько зажрались наши артисты (с натяжкой), что в открытую поносят тех на ком держится эта шатающаяся страна.
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настасья самбурская, иосиф пригожин, общество

Пригожин резко ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской

06:39 14.10.2020 (обновлено: 08:55 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала РЕН ТВ отреагировал на высказывание актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах "с низкой зарплатой".
По словам артистки, она никогда не стала бы встречаться с человеком, который работает пожарным, так как его зарплаты хватило бы только на оплату ее коммуналки и парковки.

"Я уверен, что она сказала, что никогда в жизни не выйдет замуж за пожарного, просто она никого не любит, наверное, и ее так никогда не любили. Если ты человека любишь, то неважно, кто он — пожарный или дворник", — считает Пригожин.

Он подчеркнул, что крайне уважительно относится к представителям разных профессий, поскольку и сам в прошлом работал пожарным и грузчиком.

"Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают и охраняют нашу жизнь", — сказал продюсер.

По его словам, он надеется, что пандемия "приведет многих людей в чувства".
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ШоубизНастасья СамбурскаяИосиф ПригожинОбщество
 
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