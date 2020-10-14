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Лавров заявил, что приднестровское урегулирование не работает из-за США
Механизм по приднестровскому урегулированию не работает, так как США хотят создать из Молдавии нарыв на постсоветском пространстве, сообщил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:28
2020-10-14T12:28
большое интервью сергея лаврова
сергей лавров
приднестровская молдавская республика
молдавия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Механизм по приднестровскому урегулированию не работает, так как США хотят создать из Молдавии нарыв на постсоветском пространстве, сообщил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью трем российским радиостанциям, включая <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Радио Sputnik</a>.Выборы президента <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> запланированы на 1 ноября, в них примут участие восемь кандидатов, в том числе действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> и экс-премьер <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Sandu/" target="_blank" data-auto="true">Майя Санду</a>.
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приднестровская молдавская республика
молдавия
сша
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большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, приднестровская молдавская республика, молдавия, сша, в мире

Лавров заявил, что приднестровское урегулирование не работает из-за США

12:28 14.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Механизм по приднестровскому урегулированию не работает, так как США хотят создать из Молдавии нарыв на постсоветском пространстве, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
"К сожалению, этот механизм по приднестровскому урегулированию не работает, прежде всего потому, о чем мы уже говорили, что здесь американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдавии очередной такой нарыв на постсоветском пространстве, не допустить того, чтобы коалиция, которая какое-то время назад сформировалась между госпожой Санду и Додоном и его социалистической партией, чтобы она никогда не состоялась на практике и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу", - сказал он.
Выборы президента Молдавии запланированы на 1 ноября, в них примут участие восемь кандидатов, в том числе действующий президент Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду.
 
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Большое интервью Сергея ЛавроваСергей ЛавровПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияСШАВ мире
 
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