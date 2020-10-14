https://ria.ru/20201014/pridnestrove-1579738472.html
Лавров заявил, что приднестровское урегулирование не работает из-за США
Механизм по приднестровскому урегулированию не работает, так как США хотят создать из Молдавии нарыв на постсоветском пространстве, сообщил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:28
2020-10-14T12:28
2020-10-14T12:28
большое интервью сергея лаврова
сергей лавров
приднестровская молдавская республика
молдавия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Механизм по приднестровскому урегулированию не работает, так как США хотят создать из Молдавии нарыв на постсоветском пространстве, сообщил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью трем российским радиостанциям, включая <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Радио Sputnik</a>.Выборы президента <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> запланированы на 1 ноября, в них примут участие восемь кандидатов, в том числе действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> и экс-премьер <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Sandu/" target="_blank" data-auto="true">Майя Санду</a>.
2
приднестровская молдавская республика
молдавия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, приднестровская молдавская республика, молдавия, сша, в мире