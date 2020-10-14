Лавров заявил, что приднестровское урегулирование не работает из-за США

"К сожалению, этот механизм по приднестровскому урегулированию не работает, прежде всего потому, о чем мы уже говорили, что здесь американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдавии очередной такой нарыв на постсоветском пространстве, не допустить того, чтобы коалиция, которая какое-то время назад сформировалась между госпожой Санду и Додоном и его социалистической партией, чтобы она никогда не состоялась на практике и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу", - сказал он.