https://ria.ru/20201014/prezident-1579818474.html

Президент Киргизии отказался уходить в отставку до парламентских выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку только после новых парламентских выборов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:44

2020-10-14T17:44

2020-10-14T19:07

садыр жапаров

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 14 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> уйдет в отставку только после новых парламентских выборов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.По словам собеседницы агентства, сегодня Жээнбеков провел встречу с новым премьер-министром республики <a href="https://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank">Садыром Жапаровым</a>, во время которой "премьер озвучил свое требование: президент должен уйти в отставку сегодня вечером".В начале октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, по предварительным итогам которых в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. В результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики. Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку.На прошлой неделе депутат от оппозиционной партии "<u><a href="http://ria.ru/organization_Ata-Meken/">Ата-Мекен</a></u>" Каныбек Иманалиев заявил РИА Новости, что парламент запустил процедуру импичмента президента.

https://ria.ru/20201012/bishkek-1579430171.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире