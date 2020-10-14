https://ria.ru/20201014/preparaty-1579785746.html

Правительство пересмотрит цены на препараты от коронавируса

Цены на препараты от коронавируса в ближайшее время будут пересмотрены и внесены в список жизненно важных и необходимых лекарств, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:37

2020-10-14T15:37

2020-10-14T15:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Цены на препараты от коронавируса в ближайшее время будут пересмотрены и внесены в список жизненно важных и необходимых лекарств, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество