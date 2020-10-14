https://ria.ru/20201014/preparaty-1579785746.html
Правительство пересмотрит цены на препараты от коронавируса
Цены на препараты от коронавируса в ближайшее время будут пересмотрены и внесены в список жизненно важных и необходимых лекарств, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:37
2020-10-14T15:37
2020-10-14T15:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153263/05/1532630598_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_b419f3c56d1a6b70b07b4016256d0097.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Цены на препараты от коронавируса в ближайшее время будут пересмотрены и внесены в список жизненно важных и необходимых лекарств, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153263/05/1532630598_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_8a701c55852706410caec5ea94e0ef58.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество