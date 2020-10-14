https://ria.ru/20201014/preparaty-1579701346.html

Ряд препаратов для лечения COVID-19 включили в перечень жизненно важных

Несколько препаратов для лечения COVID-19 включили в перечень жизненно важных лекарств, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:46

2020-10-14T09:46

2020-10-14T10:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Несколько препаратов для лечения COVID-19 включили в перечень жизненно важных лекарств, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Что это за лекарства, не уточняется. Глава Минздрава отметил, что сейчас идет процедура регистрации предельных цен. С марта в России выявили 1 326 178 инфицированных, из них почти 23 тысячи погибли, свыше 1,03 миллиона поправились. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество