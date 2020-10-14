https://ria.ru/20201014/preparat-1579731383.html

ФМБА запатентовало препарат для лечения COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и запатентовало инновационное лекарство для лечения COVID-19. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:58

2020-10-14T11:58

2020-10-14T12:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и запатентовало инновационное лекарство для лечения COVID-19."В соответствии с установленным государственным заданием ученые из Института иммунологии ФМБА России разработали и запатентовали (патент № 2733361) лекарственный препарат, представляющий собой комбинацию синтетических микро-РНК (миРНК), специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса SARS-CoV-2 по принципу комплементарности", — сообщили в пресс-службе агентства.Другие подробности пока не приводятся.С марта в России выявили 1 340 409 инфицированных новым коронавирусом, из них более 23 тысяч человек погибли, 1,04 миллиона поправились.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

Александр В В Америку съезди, ну или в Европу. Там дофига в аптеках лекарств от КОВида. Да и за дешево )) 153

Олег Ливанов Шел 2023 год - в России выдано свыше миллиона патентов, а в аптеке до сих пор нет ни одного препарата по вменяемой цене... 44

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество