https://ria.ru/20201014/premer-ministr-1579685555.html

Глава Киргизии предложил снова рассмотреть назначение Жапарова премьером

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту страны повторно рассмотреть вопрос о назначении Садыра Жапарова главой кабмина республики, сообщили... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T06:09

2020-10-14T06:09

2020-10-14T06:09

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> предложил парламенту страны повторно рассмотреть вопрос о назначении <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> главой кабмина республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.Как, сообщается, лидер страны обратился к новоизбранному спикеру парламента Канату Исаеву с письмом."В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша (парламента - ред.) об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства. Глава государства предлагает рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке", - сообщили в пресс-службе.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии </a>10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова.

https://ria.ru/20201013/kirgiziya-1579564887.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире