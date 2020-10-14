Глава Киргизии предложил снова рассмотреть назначение Жапарова премьером
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра Садыр Жапаров выступает на внеочередном заседании парламента Киргизии
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту страны повторно рассмотреть вопрос о назначении Садыра Жапарова главой кабмина республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
Как, сообщается, лидер страны обратился к новоизбранному спикеру парламента Канату Исаеву с письмом.
"В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша (парламента - ред.) об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства. Глава государства предлагает рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке", - сообщили в пресс-службе.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова.