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Нижегородская область
https://ria.ru/20201014/predpriyatiya-1579826712.html
На поддержку нижегородских предприятий выделили 80 миллионов рублей
Восемьдесят миллионов рублей выделено из регионального бюджета на поддержку предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:21
2020-10-14T18:21
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости.</strong> Восемьдесят миллионов рублей выделено из регионального бюджета на поддержку предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости населения", сообщил губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Прием документов на участие в отборе промышленных предприятий проводится до 13 ноября.По словам губернатора <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, субсидироваться будут затраты на оборудование, закупленное в рамках внедрения на предприятиях инструментов бережливого производства. Также компенсируются затраты, связанные с приобретением информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и лицензии на право использования ПО в рамках цифровизации производства."Субсидироваться будет половина фактических затрат, включая монтаж оборудования. Объем финансирования для каждого предприятия составит до 5 миллионов рублей. В прошлом году эту субсидию уже получили 24 предприятия", - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
https://ria.ru/20201013/dorogi-1579668148.html
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

На поддержку нижегородских предприятий выделили 80 миллионов рублей

18:21 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на строящийся футбольный стадион "Нижний Новгород" и Нижегородский кремль
Вид на строящийся футбольный стадион Нижний Новгород и Нижегородский кремль - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Восемьдесят миллионов рублей выделено из регионального бюджета на поддержку предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости населения", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Прием документов на участие в отборе промышленных предприятий проводится до 13 ноября.
"Работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости населения" в регионе идет опережающими темпами. Показатель по числу предприятий-участников проекта у нас перевыполнен более чем на 50%. Сейчас в нацпроекте уже участвует 121 компания. Ожидаем, что до конца года присоединится еще несколько предприятий", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
По словам губернатора Нижегородской области, субсидироваться будут затраты на оборудование, закупленное в рамках внедрения на предприятиях инструментов бережливого производства. Также компенсируются затраты, связанные с приобретением информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и лицензии на право использования ПО в рамках цифровизации производства.
"Субсидироваться будет половина фактических затрат, включая монтаж оборудования. Объем финансирования для каждого предприятия составит до 5 миллионов рублей. В прошлом году эту субсидию уже получили 24 предприятия", - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 22:11Нижегородская область
В Нижегородской области отремонтировали более 700 км дорог по нацпроекту
 
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
 
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