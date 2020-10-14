На поддержку нижегородских предприятий выделили 80 миллионов рублей
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на строящийся футбольный стадион "Нижний Новгород" и Нижегородский кремль
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Восемьдесят миллионов рублей выделено из регионального бюджета на поддержку предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости населения", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Прием документов на участие в отборе промышленных предприятий проводится до 13 ноября.
"Работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости населения" в регионе идет опережающими темпами. Показатель по числу предприятий-участников проекта у нас перевыполнен более чем на 50%. Сейчас в нацпроекте уже участвует 121 компания. Ожидаем, что до конца года присоединится еще несколько предприятий", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
По словам губернатора Нижегородской области, субсидироваться будут затраты на оборудование, закупленное в рамках внедрения на предприятиях инструментов бережливого производства. Также компенсируются затраты, связанные с приобретением информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и лицензии на право использования ПО в рамках цифровизации производства.
"Субсидироваться будет половина фактических затрат, включая монтаж оборудования. Объем финансирования для каждого предприятия составит до 5 миллионов рублей. В прошлом году эту субсидию уже получили 24 предприятия", - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.