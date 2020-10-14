https://ria.ru/20201014/predpriyatiya-1579826712.html

На поддержку нижегородских предприятий выделили 80 миллионов рублей

Восемьдесят миллионов рублей выделено из регионального бюджета на поддержку предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:21

2020-10-14T18:21

2020-10-14T18:21

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости.</strong> Восемьдесят миллионов рублей выделено из регионального бюджета на поддержку предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости населения", сообщил губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Прием документов на участие в отборе промышленных предприятий проводится до 13 ноября.По словам губернатора <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, субсидироваться будут затраты на оборудование, закупленное в рамках внедрения на предприятиях инструментов бережливого производства. Также компенсируются затраты, связанные с приобретением информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и лицензии на право использования ПО в рамках цифровизации производства."Субсидироваться будет половина фактических затрат, включая монтаж оборудования. Объем финансирования для каждого предприятия составит до 5 миллионов рублей. В прошлом году эту субсидию уже получили 24 предприятия", - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

https://ria.ru/20201013/dorogi-1579668148.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, экономика