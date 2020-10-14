https://ria.ru/20201014/potolok-1579859514.html
В московском торговом центре обрушился потолок
В столичном торговом центре рухнула часть потолка, сообщили РИА Новости в московской прокуратуре. По данным источника в экстренных службах города, речь идет о... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T22:18
2020-10-14T22:18
2020-10-14T22:46
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> В столичном торговом центре рухнула часть потолка, сообщили РИА Новости в московской прокуратуре. По данным источника в экстренных службах города, речь идет о ТЦ "Фестиваль"."Прокуратура города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с обрушением потолка в столичном торговом центре на западе столицы", — говорится в сообщении ведомства.Как стало известно, обрушение произошло на фуд-корте. В результате инцидента никто не пострадал.На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны куски обвалившегося потолка и провода. Паники среди посетителей и работников ТЦ нет.Причины происшествия пока не известны.
https://realty.ria.ru/20200911/potolok-1577082679.html
3
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В столичном торговом центре рухнула часть потолка, сообщили РИА Новости в московской прокуратуре. По данным источника в экстренных службах города, речь идет о ТЦ "Фестиваль".
"Прокуратура города Москвы
организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с обрушением потолка в столичном торговом центре на западе столицы", — говорится в сообщении ведомства.
Как стало известно, обрушение произошло на фуд-корте. В результате инцидента никто не пострадал.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны куски обвалившегося потолка и провода. Паники среди посетителей и работников ТЦ нет.
Причины происшествия пока не известны.