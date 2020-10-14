https://ria.ru/20201014/potasovka-1579714804.html

В центре Бишкека у дома правительства произошла потасовка

Небольшая потасовка произошла у стен дома правительства в центре столицы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:52

2020-10-14T10:52

2020-10-14T10:52

протесты в бишкеке

садыр жапаров

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Небольшая потасовка произошла у стен дома правительства в центре столицы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что у дома правительства в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> собираются митингующие. Они требуют отставки действующего президента и назначения <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> на пост премьера.В ходе митинга у здания правительства в Бишкеке произошла небольшая потасовка. Участники акции не смогли объяснить, по какой причине возник конфликт. В настоящее время обстановка на митинге спокойная. Люди продолжают прибывать.Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент, уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова. Законодательное собрание 14 октября планирует повторно рассмотреть состав кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В минувшую пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.

https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579711148.html

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире