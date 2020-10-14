В центре Бишкека у дома правительства произошла потасовка
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАкция в поддержку новоизбранного премьер-министра Садыра Жапарова у Дома правительства в Бишкеке
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Небольшая потасовка произошла у стен дома правительства в центре столицы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что у дома правительства в центре Бишкека собираются митингующие. Они требуют отставки действующего президента и назначения Садыра Жапарова на пост премьера.
В ходе митинга у здания правительства в Бишкеке произошла небольшая потасовка. Участники акции не смогли объяснить, по какой причине возник конфликт. В настоящее время обстановка на митинге спокойная. Люди продолжают прибывать.
Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент, уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова. Законодательное собрание 14 октября планирует повторно рассмотреть состав кабмина.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В минувшую пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.
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