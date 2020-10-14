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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тульской области выросло до шести
Шесть человек госпитализированы после столкновения маршрутки с легковушкой в Тульской области, при котором трое погибли, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:54
2020-10-14T19:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кимовск
кимовский район
тульская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Шесть человек госпитализированы после столкновения маршрутки с легковушкой в Тульской области, при котором трое погибли, сообщило УМВД по региону.Ранее представитель экстренных служб региона сказал РИА Новости, что в среду возле деревни Петровское в <a href="http://ria.ru/location_Kimovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кимовском районе</a> произошло ДТП с участием маршрутного такси и легковушки. По предварительным данным, травмы получили восемь человек, из них трое погибли. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, лобовое столкновение микроавтобуса "Газель" и легкового такси произошло на автодороге <a href="http://ria.ru/location_Kimovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кимовск</a> — Новольвовск.Отмечается, что от травм скончались водитель и две пассажирки автомобиля Daewoo Nexia.На место происшествия выехал начальник УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> генерал-майор полиции Сергей Галкин.
https://ria.ru/20201012/gazeli-1579362893.html
https://ria.ru/20200926/ferrari-1577817928.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кимовск, кимовский район, тульская область, происшествия

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тульской области выросло до шести

16:54 14.10.2020 (обновлено: 19:27 14.10.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте дорожно-транспортного происшествия в Тульской области
Сотрудники МЧС России на месте дорожно-транспортного происшествия в Тульской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Шесть человек госпитализированы после столкновения маршрутки с легковушкой в Тульской области, при котором трое погибли, сообщило УМВД по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сказал РИА Новости, что в среду возле деревни Петровское в Кимовском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси и легковушки. По предварительным данным, травмы получили восемь человек, из них трое погибли. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС, лобовое столкновение микроавтобуса "Газель" и легкового такси произошло на автодороге Кимовск — Новольвовск.

"По предварительной информации, водитель такси Daewoo Nexia совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с маршрутным микроавтобусом "Газель", который осуществлял перевозку пассажиров по 109-му маршруту "Новольвовск — Кимовск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что от травм скончались водитель и две пассажирки автомобиля Daewoo Nexia.
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"Водитель и пять пассажиров микроавтобуса получили ранения. Все раненые доставлены в медицинские учреждения", — информирует ведомство.

На место происшествия выехал начальник УМВД по Тульской области генерал-майор полиции Сергей Галкин.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КимовскКимовский районТульская областьПроисшествия
 
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