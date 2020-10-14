https://ria.ru/20201014/postradavshie-1579805986.html

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тульской области выросло до шести

Шесть человек госпитализированы после столкновения маршрутки с легковушкой в Тульской области, при котором трое погибли, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:54

2020-10-14T16:54

2020-10-14T19:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кимовск

кимовский район

тульская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Шесть человек госпитализированы после столкновения маршрутки с легковушкой в Тульской области, при котором трое погибли, сообщило УМВД по региону.Ранее представитель экстренных служб региона сказал РИА Новости, что в среду возле деревни Петровское в <a href="http://ria.ru/location_Kimovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кимовском районе</a> произошло ДТП с участием маршрутного такси и легковушки. По предварительным данным, травмы получили восемь человек, из них трое погибли. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, лобовое столкновение микроавтобуса "Газель" и легкового такси произошло на автодороге <a href="http://ria.ru/location_Kimovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кимовск</a> — Новольвовск.Отмечается, что от травм скончались водитель и две пассажирки автомобиля Daewoo Nexia.На место происшествия выехал начальник УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> генерал-майор полиции Сергей Галкин.

https://ria.ru/20201012/gazeli-1579362893.html

https://ria.ru/20200926/ferrari-1577817928.html

кимовск

кимовский район

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кимовск, кимовский район, тульская область, происшествия