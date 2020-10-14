Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тульской области выросло до шести
16:54 14.10.2020 (обновлено: 19:27 14.10.2020)
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте дорожно-транспортного происшествия в Тульской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Шесть человек госпитализированы после столкновения маршрутки с легковушкой в Тульской области, при котором трое погибли, сообщило УМВД по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сказал РИА Новости, что в среду возле деревни Петровское в Кимовском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси и легковушки. По предварительным данным, травмы получили восемь человек, из них трое погибли. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС, лобовое столкновение микроавтобуса "Газель" и легкового такси произошло на автодороге Кимовск — Новольвовск.
"По предварительной информации, водитель такси Daewoo Nexia совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с маршрутным микроавтобусом "Газель", который осуществлял перевозку пассажиров по 109-му маршруту "Новольвовск — Кимовск", — говорится в сообщении.
Отмечается, что от травм скончались водитель и две пассажирки автомобиля Daewoo Nexia.
"Водитель и пять пассажиров микроавтобуса получили ранения. Все раненые доставлены в медицинские учреждения", — информирует ведомство.
На место происшествия выехал начальник УМВД по Тульской области генерал-майор полиции Сергей Галкин.
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