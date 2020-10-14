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Минпромторг рассказал, какие украинские заводы выведут из-под санкций
Минпромторг рассказал, какую именно продукцию производят три украинских завода, которым в скором времени может быть открыт доступ на рынок РФ. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:14
2020-10-14T17:14
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
михаил мишустин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> рассказал, какую именно продукцию производят три украинских завода, которым в скором времени может быть открыт доступ на рынок РФ.Минпромторг уточняет, что речь идет о конкретной номенклатуре трёх украинских производителей. Так, "Барский машиностроительный завод" выпускает котлы центрального отопления. Компания "Брацлав" производит доильные аппараты, что создаст дополнительную конкурентную среду для европейских компаний, поставляющих эту продукцию на российский рынок, а "Рубежанский картонно-тарный комбинат" выпускает гофрокартон, отмечается на сайте Минпромторга."Сегодня Россия обеспечена собственными мощностями для производства указанной продукции. Где-то, как, например, в случае с гофрокартоном, мы полностью закрываем потребности за счет своих предприятий, и даже часть поставляем на экспорт. Потребность в котлах центрального отопления также в достаточной степени обеспечивается и российскими заводами, но для импортируемых товаров выход на рынок нового игрока создаст дополнительную конкуренцию. Мы готовы пойти навстречу нашим украинским партнерам в этом вопросе и рассчитываем, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений", - приводятся на сайте ведомства слова министра промышленности и торговли РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Мантурова</a>.При этом министр отметил, что Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения на внутренний рынок и уверен, что интересы российских поставщиков и покупателей будут в полной мере соблюдены.Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на совещании, прошедшем в среду у президента РФ сообщил, что встречался с лидером политсовета украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Медведчуком</a>, и обсуждалась, в том числе, просьба украинских промышленников открыть доступ на российский рынок некоторым предприятиям. Президент РФ эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли с российской стороны.
https://ria.ru/20201006/kolesa-1578402609.html
https://ria.ru/20201014/putin-1579791935.html
А если в следующий раз Медведчук скажет отдать Крым, прогнутся, или еще рано?
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россия
украина
РИА Новости
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), украина, в мире

Минпромторг рассказал, какие украинские заводы выведут из-под санкций

17:14 14.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПроизводство гофрокартона на ОАО "ПЭФ "Союз"
Производство гофрокартона на ОАО ПЭФ Союз - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минпромторг рассказал, какую именно продукцию производят три украинских завода, которым в скором времени может быть открыт доступ на рынок РФ.
Минпромторг уточняет, что речь идет о конкретной номенклатуре трёх украинских производителей. Так, "Барский машиностроительный завод" выпускает котлы центрального отопления. Компания "Брацлав" производит доильные аппараты, что создаст дополнительную конкурентную среду для европейских компаний, поставляющих эту продукцию на российский рынок, а "Рубежанский картонно-тарный комбинат" выпускает гофрокартон, отмечается на сайте Минпромторга.
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"Сегодня Россия обеспечена собственными мощностями для производства указанной продукции. Где-то, как, например, в случае с гофрокартоном, мы полностью закрываем потребности за счет своих предприятий, и даже часть поставляем на экспорт. Потребность в котлах центрального отопления также в достаточной степени обеспечивается и российскими заводами, но для импортируемых товаров выход на рынок нового игрока создаст дополнительную конкуренцию. Мы готовы пойти навстречу нашим украинским партнерам в этом вопросе и рассчитываем, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений", - приводятся на сайте ведомства слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
При этом министр отметил, что Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения на внутренний рынок и уверен, что интересы российских поставщиков и покупателей будут в полной мере соблюдены.
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании, прошедшем в среду у президента РФ сообщил, что встречался с лидером политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, и обсуждалась, в том числе, просьба украинских промышленников открыть доступ на российский рынок некоторым предприятиям. Президент РФ эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли с российской стороны.
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукМихаил МишустинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)УкраинаВ мире
 
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