https://ria.ru/20201014/postavki-1579792201.html

Путин разрешил снять санкции с трех украинских предприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил разрешить импорт в Россию товаров украинской компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:59

2020-10-14T15:59

2020-10-14T23:47

россия

михаил мишустин

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Премьер-министр <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/">Михаил Мишустин</a> предложил разрешить импорт в Россию товаров украинской компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонно-тарного комбината.По его словам, во время встречи с лидером политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (Украина) Виктором Медведчуком на прошлой неделе они обсудили просьбу украинских промышленников открыть доступ на российский рынок некоторым предприятиям.Владимир Путин поддержал инициативу председателя правительства, отметив, что это не Москва "вводила ограничения" и она готова к "восстановлению полноформатного взаимодействия" с Киевом.Мишустин, в свою очередь, выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на решение России снять запрет на ввоз товаров некоторых предприятий."Будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей. В этой части Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения. И в дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги. Будем исходить из соблюдения паритета в развитии экономических отношений наших стран", — добавил он.Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширяли.Россия ответила зеркально. Помимо ограничения поставок топлива, ранее правительство запретило ввоз отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.

https://ria.ru/20200905/importozameschenie-1576790155.html

https://ria.ru/20200923/otnosheniya-1577646133.html

Илья Jlord С дурели!Не мы вводили первыми и не нам снимать первыми!! 576

Владимир Лушников Медведчук приехал попросил, вот и все! Поддержать "Оппозиционную платформу - за жизнь" необходимо! Это союзник России на Украине!!! 434

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин заявил о готовности восстанавливать экономическое сотрудничество с Киевом Путин заявил о готовности восстанавливать экономическое сотрудничество с Киевом: пусть это будет жест доброй воли. 2020-10-14T15:59 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, украина, в мире