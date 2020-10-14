https://ria.ru/20201014/poseschenie-1579765466.html

Россиянам рекомендовали сократить посещение общественных мест

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса советует сократить посещение общественных мест и использовать средства защиты дыхания и антисептики. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:22

2020-10-14T14:22

2020-10-14T14:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> советует сократить посещение общественных мест и использовать средства защиты дыхания и антисептики."Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью", - сообщили в оперштабе журналистам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество