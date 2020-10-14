https://ria.ru/20201014/poseschenie-1579765466.html
Россиянам рекомендовали сократить посещение общественных мест
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса советует сократить посещение общественных мест и использовать средства защиты дыхания и антисептики. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:22
2020-10-14T14:22
2020-10-14T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> советует сократить посещение общественных мест и использовать средства защиты дыхания и антисептики."Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью", - сообщили в оперштабе журналистам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество