Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/polety-1579801821.html
Россиян призвали не лететь за рубеж без надобности
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал россиян не летать за границу без острой необходимости после сообщений о расширении Россией... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:33
2020-10-14T23:26
туризм
новости - туризм
леонид огуль
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572624709_0:93:3085:1828_1400x0_80_0_0_cb69df1f3567696099887f90d6674036.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Зампред комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Ogul/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Огуль</a> призвал россиян не летать за границу без острой необходимости после сообщений о расширении Россией авиасообщения, так как ситуация с коронавирусом остается напряженной.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, с последней из стран — с 1 ноября. Также принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.Огуль отметил, что это решение понятно, так как России нужно восстанавливать экономику, заново налаживать хозяйственно-экономические связи, у граждан также может быть необходимость вылететь за рубеж для решения неотложных вопросов.По его мнению, лететь за рубеж стоит только при острой необходимости и с соблюдением всех мер предосторожности, а по возвращении обязательно следует сдать тест на коронавирус, причем дождаться его результатов в режиме самоизоляции."Эти правила появились как результат уже приобретенного COVID-опыта. В этом вопросе от людей необходима строгая самодисциплина и ответственность. Если же нет острой необходимости лететь — останьтесь дома и дождитесь, пока страна выйдет на популяционный иммунитет. Помните: каждый раз, выходя из дома и отправляясь в людные места, вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких", — заключил парламентарий.
https://ria.ru/20201009/polety-1579093156.html
https://ria.ru/20201005/polety-1578282144.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572624709_212:0:2941:2047_1400x0_80_0_0_82792041abdcaac00a587c3a4bd88041.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, леонид огуль, госдума рф, в мире

Россиян призвали не лететь за рубеж без надобности

16:33 14.10.2020 (обновлено: 23:26 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал россиян не летать за границу без острой необходимости после сообщений о расширении Россией авиасообщения, так как ситуация с коронавирусом остается напряженной.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, с последней из стран — с 1 ноября. Также принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.
Пассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 18:33Распространение нового коронавируса
Правительство разрешило полеты за рубеж еще из четырех городов
Огуль отметил, что это решение понятно, так как России нужно восстанавливать экономику, заново налаживать хозяйственно-экономические связи, у граждан также может быть необходимость вылететь за рубеж для решения неотложных вопросов.

"Но я бы не советовал россиянам воспринимать эту новость, как сигнал бежать и покупать билеты за границу. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается крайне напряженной. Сегодня мы "пробили" весенний максимум — за последние сутки в России заразилось более 13,8 тысячи человек. Больше 35 процентов больных госпитализируются, причем 12,5 процента из них — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. "Ковидных" коек пока хватает, но ситуация с каждым днем тревожнее", — сказал Огуль РИА Новости.

По его мнению, лететь за рубеж стоит только при острой необходимости и с соблюдением всех мер предосторожности, а по возвращении обязательно следует сдать тест на коронавирус, причем дождаться его результатов в режиме самоизоляции.
"Эти правила появились как результат уже приобретенного COVID-опыта. В этом вопросе от людей необходима строгая самодисциплина и ответственность. Если же нет острой необходимости лететь — останьтесь дома и дождитесь, пока страна выйдет на популяционный иммунитет. Помните: каждый раз, выходя из дома и отправляясь в людные места, вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких", — заключил парламентарий.
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 17:52Туризм
Российские авиакомпании получили допуск на полеты в 24 страны
 
Обсудить7
ТуризмНовости - ТуризмЛеонид ОгульГосдума РФВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
Лента новостейМолния