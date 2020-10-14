https://ria.ru/20201014/polety-1579801821.html
Россиян призвали не лететь за рубеж без надобности
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал россиян не летать за границу без острой необходимости после сообщений о расширении Россией... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:33
2020-10-14T16:33
2020-10-14T23:26
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Зампред комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Ogul/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Огуль</a> призвал россиян не летать за границу без острой необходимости после сообщений о расширении Россией авиасообщения, так как ситуация с коронавирусом остается напряженной.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, с последней из стран — с 1 ноября. Также принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.Огуль отметил, что это решение понятно, так как России нужно восстанавливать экономику, заново налаживать хозяйственно-экономические связи, у граждан также может быть необходимость вылететь за рубеж для решения неотложных вопросов.По его мнению, лететь за рубеж стоит только при острой необходимости и с соблюдением всех мер предосторожности, а по возвращении обязательно следует сдать тест на коронавирус, причем дождаться его результатов в режиме самоизоляции."Эти правила появились как результат уже приобретенного COVID-опыта. В этом вопросе от людей необходима строгая самодисциплина и ответственность. Если же нет острой необходимости лететь — останьтесь дома и дождитесь, пока страна выйдет на популяционный иммунитет. Помните: каждый раз, выходя из дома и отправляясь в людные места, вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких", — заключил парламентарий.
https://ria.ru/20201009/polety-1579093156.html
https://ria.ru/20201005/polety-1578282144.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, леонид огуль, госдума рф, в мире
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль
призвал россиян не летать за границу без острой необходимости после сообщений о расширении Россией авиасообщения, так как ситуация с коронавирусом остается напряженной.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, с последней из стран — с 1 ноября. Также принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.
Огуль отметил, что это решение понятно, так как России нужно восстанавливать экономику, заново налаживать хозяйственно-экономические связи, у граждан также может быть необходимость вылететь за рубеж для решения неотложных вопросов.
"Но я бы не советовал россиянам воспринимать эту новость, как сигнал бежать и покупать билеты за границу. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается крайне напряженной. Сегодня мы "пробили" весенний максимум — за последние сутки в России заразилось более 13,8 тысячи человек. Больше 35 процентов больных госпитализируются, причем 12,5 процента из них — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. "Ковидных" коек пока хватает, но ситуация с каждым днем тревожнее", — сказал Огуль РИА Новости.
По его мнению, лететь за рубеж стоит только при острой необходимости и с соблюдением всех мер предосторожности, а по возвращении обязательно следует сдать тест на коронавирус, причем дождаться его результатов в режиме самоизоляции.
"Эти правила появились как результат уже приобретенного COVID-опыта. В этом вопросе от людей необходима строгая самодисциплина и ответственность. Если же нет острой необходимости лететь — останьтесь дома и дождитесь, пока страна выйдет на популяционный иммунитет. Помните: каждый раз, выходя из дома и отправляясь в людные места, вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких", — заключил парламентарий.