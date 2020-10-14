Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201014/pokhudenie-1579777047.html
Звезда "Кривого Зеркала" похудел на 40 килограммов и чуть не умер
Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов рассказал в эфире телеканала "Россия" о том, как сбросил 40 килограммов. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:11
2020-10-14T15:12
шоубиз
россия
александр морозов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577477039_9:438:1324:1177_1400x0_80_0_0_f97855a67f21479accbe99b6d21e332d.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Артист "Кривого зеркала" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Морозов</a> рассказал в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия</a>" о том, как сбросил 40 килограммов.Он рассказал, что с пяти лет "начал пухнуть, как на дрожжах". Кроме того, по признанию артиста, он — очень ленивый человек, а диеты или спортзалы — не для него.По его словам, эту операцию делают все звезды, которые имели большой вес."При росте метр 64 весить 140 килограммов — я уже считаю, что это уже все: дальше бы я лопнул, или уже начал не ходить, а кататься как колобок. Мне стало тяжело жить, мне стало тяжело существовать на сцене, мне стало тяжело в жизни", — пояснил он.Артист отметил, что мысли похудеть посещали его давно, однако коллеги отговаривали его от этого: по их мнению, Морозов мог потерять свой шарм вместе с килограммами.Однако после операции он продолжал вести нездоровый образ жизни: пить алкоголь и много курить. Это привело к язве желудка и сильному кровотечению. В какой-то момент он очнулся на полу, после чего его забрали в больницу, где его "еле откачали".
https://ria.ru/20200929/basta-1577964031.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577477039_104:432:1242:1286_1400x0_80_0_0_efcd17eb0fd35357b192776b3326b72c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр морозов

Звезда "Кривого Зеркала" похудел на 40 килограммов и чуть не умер

15:11 14.10.2020 (обновлено: 15:12 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр ВильфЮморист Александр Морозов
Юморист Александр Морозов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов рассказал в эфире телеканала "Россия" о том, как сбросил 40 килограммов.
Он рассказал, что с пяти лет "начал пухнуть, как на дрожжах". Кроме того, по признанию артиста, он — очень ленивый человек, а диеты или спортзалы — не для него.
"Я прибегнул к радикальному методу — гастрошунтирование. Это обратимая операция. Можно все вернуть обратно и снова стать толстым", — поделился Морозов.
По его словам, эту операцию делают все звезды, которые имели большой вес.
"При росте метр 64 весить 140 килограммов — я уже считаю, что это уже все: дальше бы я лопнул, или уже начал не ходить, а кататься как колобок. Мне стало тяжело жить, мне стало тяжело существовать на сцене, мне стало тяжело в жизни", — пояснил он.
Артист отметил, что мысли похудеть посещали его давно, однако коллеги отговаривали его от этого: по их мнению, Морозов мог потерять свой шарм вместе с килограммами.
Однако после операции он продолжал вести нездоровый образ жизни: пить алкоголь и много курить. Это привело к язве желудка и сильному кровотечению. В какой-то момент он очнулся на полу, после чего его забрали в больницу, где его "еле откачали".
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 18:32
"Похудел до 106 кг": Баста похвастался постройневшим телом
 
Обсудить0
ШоубизРоссияАлександр Морозов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
Лента новостейМолния