https://ria.ru/20201014/pokhudenie-1579777047.html

Звезда "Кривого Зеркала" похудел на 40 килограммов и чуть не умер

Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов рассказал в эфире телеканала "Россия" о том, как сбросил 40 килограммов. РИА Новости, 14.10.2020

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шоубиз

россия

александр морозов

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Артист "Кривого зеркала" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Морозов</a> рассказал в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия</a>" о том, как сбросил 40 килограммов.Он рассказал, что с пяти лет "начал пухнуть, как на дрожжах". Кроме того, по признанию артиста, он — очень ленивый человек, а диеты или спортзалы — не для него.По его словам, эту операцию делают все звезды, которые имели большой вес."При росте метр 64 весить 140 килограммов — я уже считаю, что это уже все: дальше бы я лопнул, или уже начал не ходить, а кататься как колобок. Мне стало тяжело жить, мне стало тяжело существовать на сцене, мне стало тяжело в жизни", — пояснил он.Артист отметил, что мысли похудеть посещали его давно, однако коллеги отговаривали его от этого: по их мнению, Морозов мог потерять свой шарм вместе с килограммами.Однако после операции он продолжал вести нездоровый образ жизни: пить алкоголь и много курить. Это привело к язве желудка и сильному кровотечению. В какой-то момент он очнулся на полу, после чего его забрали в больницу, где его "еле откачали".

https://ria.ru/20200929/basta-1577964031.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр морозов