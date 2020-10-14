https://ria.ru/20201014/pogoda-1579716243.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Повышение температуры после похолодания в выходные в Москве не ожидается, она будет в пределах климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:59
2020-10-14T10:59
2020-10-14T10:59
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579172515_0:394:2938:2047_1400x0_80_0_0_f0d873e918886af86911a3f97d29d89f.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Повышение температуры после похолодания в выходные в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не ожидается, она будет в пределах климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579172515_61:0:2790:2047_1400x0_80_0_0_fe651d5e651d1f27888c11d934f785f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество