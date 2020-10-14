https://ria.ru/20201014/pogoda-1579716243.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Повышение температуры после похолодания в выходные в Москве не ожидается, она будет в пределах климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:59

2020-10-14T10:59

2020-10-14T10:59

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Повышение температуры после похолодания в выходные в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не ожидается, она будет в пределах климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество