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https://ria.ru/20201014/pogoda-1579691456.html
"Последний теплый день". Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичей в среду ожидает заключительный день аномального тепла, температура в городе повысится до плюс 18, возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:08
2020-10-14T08:14
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей в среду ожидает заключительный день аномального тепла, температура в городе повысится до плюс 18, возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Елена Волосюк.По словам синоптика, при облачной погоде с прояснениями местами возможен небольшой кратковременный дождь, в течение дня столбики термометров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> поднимутся до 16-18 градусов, по области плюс 15-20."Ветер юго-восточный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба", - заключила синоптик.Вместе с тем Волосюк отметила, что рекорда тепла в столице не ожидается. Рекорд для сегодняшнего дня составляет плюс 19 градусов и был установлен в 1889 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html
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погода, москва, общество

"Последний теплый день". Москвичам рассказали о погоде в среду

08:08 14.10.2020 (обновлено: 08:14 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает заключительный день аномального тепла, температура в городе повысится до плюс 18, возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня заключительный день аномального тепла в столичном регионе. Все дело в том, что мы будем находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается над странами Восточной Европы, и температурный режим в Москве сегодня прогнозируется на восемь-девять градусов выше нормы", — сообщила Волосюк.
По словам синоптика, при облачной погоде с прояснениями местами возможен небольшой кратковременный дождь, в течение дня столбики термометров в Москве поднимутся до 16-18 градусов, по области плюс 15-20.
"Ветер юго-восточный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба", - заключила синоптик.
Вместе с тем Волосюк отметила, что рекорда тепла в столице не ожидается. Рекорд для сегодняшнего дня составляет плюс 19 градусов и был установлен в 1889 году.
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