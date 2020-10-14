"Последний теплый день". Москвичам рассказали о погоде в среду
08:08 14.10.2020 (обновлено: 08:14 14.10.2020)
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает заключительный день аномального тепла, температура в городе повысится до плюс 18, возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня заключительный день аномального тепла в столичном регионе. Все дело в том, что мы будем находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается над странами Восточной Европы, и температурный режим в Москве сегодня прогнозируется на восемь-девять градусов выше нормы", — сообщила Волосюк.
По словам синоптика, при облачной погоде с прояснениями местами возможен небольшой кратковременный дождь, в течение дня столбики термометров в Москве поднимутся до 16-18 градусов, по области плюс 15-20.
"Ветер юго-восточный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба", - заключила синоптик.
Вместе с тем Волосюк отметила, что рекорда тепла в столице не ожидается. Рекорд для сегодняшнего дня составляет плюс 19 градусов и был установлен в 1889 году.