https://ria.ru/20201014/pogoda-1579691456.html

"Последний теплый день". Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичей в среду ожидает заключительный день аномального тепла, температура в городе повысится до плюс 18, возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:08

2020-10-14T08:08

2020-10-14T08:14

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей в среду ожидает заключительный день аномального тепла, температура в городе повысится до плюс 18, возможен небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Елена Волосюк.По словам синоптика, при облачной погоде с прояснениями местами возможен небольшой кратковременный дождь, в течение дня столбики термометров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> поднимутся до 16-18 градусов, по области плюс 15-20."Ветер юго-восточный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба", - заключила синоптик.Вместе с тем Волосюк отметила, что рекорда тепла в столице не ожидается. Рекорд для сегодняшнего дня составляет плюс 19 градусов и был установлен в 1889 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество