https://ria.ru/20201014/podsvetka-1579753949.html
Уличное освещение и подсветка в Москве переведены на зимний режим работы
Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:29
2020-10-14T13:29
2020-10-14T13:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Уличное освещение и архитектурная подсветка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Световой день сокращается, поэтому в график работы городского наружного освещения внесены необходимые коррективы. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, соответственно, и работают они дольше", — сообщил Бирюков.Заммэра напомнил, что согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. "Яркое и красивое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города", — отметил он.Также Бирюков рассказал, что несколько лет назад в Москве составили специальный ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки. Диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются этим графиком и уровнем фактической освещенности.Бирюков пояснил, что диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий. Так, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро, и в три часа ночи – мосты в центральной части города.
https://realty.ria.ru/20200804/1575351612.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве
переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Световой день сокращается, поэтому в график работы городского наружного освещения внесены необходимые коррективы. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, соответственно, и работают они дольше", — сообщил Бирюков.
Заммэра напомнил, что согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. "Яркое и красивое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города", — отметил он.
Также Бирюков рассказал, что несколько лет назад в Москве составили специальный ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки. Диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются этим графиком и уровнем фактической освещенности.
"За этим постоянно следят умные датчики, которые в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Как только она достигает определенной отметки, диспетчеру поступает сигнал включить или отключить наружное освещение", — уточнил он.
Бирюков пояснил, что диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий. Так, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро, и в три часа ночи – мосты в центральной части города.