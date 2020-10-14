https://ria.ru/20201014/poddelki-1579808648.html
В новом КоАП появится наказание за продажу поддельных продуктов
Ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе пищевых, появится в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:00
2020-10-14T17:00
2020-10-14T17:05
россия
кодекс об административных правонарушениях (коап)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе пищевых, появится в новом Кодексе об административных правонарушениях (<a href="https://ria.ru/product_kodeks-ob-administrativnykh-pravonar" target="_blank">КоАП</a>) России, заявил советник министра юстиции РФ Денис Новак.В действующем КоАПе этой нормы нет, есть только ответственность за "обращение фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок" (статья 6.33).Таким образом, из сферы регулирования исключена, в частности, такая крупная группа товаров, как продукты питания. В Минюсте России отмечают, что появление новой нормы будет способствовать защите как здоровья россиян, так и интересов добросовестных бизнесменов.При этом, по его словам, предстоит разграничить формулировки новой статьи и статьи об обмане потребителей. Наказание по новой статье, по словам Новака, будет строже.
https://ria.ru/20201008/shtrafy-1578857587.html
https://ria.ru/20201006/produkty-1578507342.html
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кодекс об административных правонарушениях (коап), общество
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе пищевых, появится в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП
) России, заявил советник министра юстиции РФ Денис Новак.
В действующем КоАПе этой нормы нет, есть только ответственность за "обращение фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок" (статья 6.33).
Таким образом, из сферы регулирования исключена, в частности, такая крупная группа товаров, как продукты питания. В Минюсте России отмечают, что появление новой нормы будет способствовать защите как здоровья россиян, так и интересов добросовестных бизнесменов.
"У нас частично в отношении некоторых видов товаров есть специальные составы, например фальсифицированные лекарственные средства... Мы согласились с тем, что в силу важности и вредности такого рода действий следует предусмотреть отдельный, общий состав на оборот или производство фальсифицированных товаров [всех категорий]", - сказал Новак по видеосвязи в Совете Федерации.
При этом, по его словам, предстоит разграничить формулировки новой статьи и статьи об обмане потребителей. Наказание по новой статье, по словам Новака, будет строже.