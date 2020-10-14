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В новом КоАП появится наказание за продажу поддельных продуктов
Ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе пищевых, появится в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:00
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россия
кодекс об административных правонарушениях (коап)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе пищевых, появится в новом Кодексе об административных правонарушениях (<a href="https://ria.ru/product_kodeks-ob-administrativnykh-pravonar" target="_blank">КоАП</a>) России, заявил советник министра юстиции РФ Денис Новак.В действующем КоАПе этой нормы нет, есть только ответственность за "обращение фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок" (статья 6.33).Таким образом, из сферы регулирования исключена, в частности, такая крупная группа товаров, как продукты питания. В Минюсте России отмечают, что появление новой нормы будет способствовать защите как здоровья россиян, так и интересов добросовестных бизнесменов.При этом, по его словам, предстоит разграничить формулировки новой статьи и статьи об обмане потребителей. Наказание по новой статье, по словам Новака, будет строже.
https://ria.ru/20201008/shtrafy-1578857587.html
https://ria.ru/20201006/produkty-1578507342.html
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россия, кодекс об административных правонарушениях (коап), общество

В новом КоАП появится наказание за продажу поддельных продуктов

17:00 14.10.2020 (обновлено: 17:05 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в одном из московских продуктовых магазинов во время рейда по выявлению точек продажи контрафактной продукции
Сотрудник полиции в одном из московских продуктовых магазинов во время рейда по выявлению точек продажи контрафактной продукции - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе пищевых, появится в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России, заявил советник министра юстиции РФ Денис Новак.
В действующем КоАПе этой нормы нет, есть только ответственность за "обращение фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок" (статья 6.33).
Сотрудник Московской административной дорожной инспекции на блокпосту на въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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В Госдуме рассказали об изменениях в новом КоАП
Таким образом, из сферы регулирования исключена, в частности, такая крупная группа товаров, как продукты питания. В Минюсте России отмечают, что появление новой нормы будет способствовать защите как здоровья россиян, так и интересов добросовестных бизнесменов.

"У нас частично в отношении некоторых видов товаров есть специальные составы, например фальсифицированные лекарственные средства... Мы согласились с тем, что в силу важности и вредности такого рода действий следует предусмотреть отдельный, общий состав на оборот или производство фальсифицированных товаров [всех категорий]", - сказал Новак по видеосвязи в Совете Федерации.

При этом, по его словам, предстоит разграничить формулировки новой статьи и статьи об обмане потребителей. Наказание по новой статье, по словам Новака, будет строже.
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РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Общество
 
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