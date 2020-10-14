https://ria.ru/20201014/poddelki-1579808648.html

В новом КоАП появится наказание за продажу поддельных продуктов

Ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе пищевых, появится в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:00

2020-10-14T17:00

2020-10-14T17:05

россия

кодекс об административных правонарушениях (коап)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе пищевых, появится в новом Кодексе об административных правонарушениях (<a href="https://ria.ru/product_kodeks-ob-administrativnykh-pravonar" target="_blank">КоАП</a>) России, заявил советник министра юстиции РФ Денис Новак.В действующем КоАПе этой нормы нет, есть только ответственность за "обращение фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок" (статья 6.33).Таким образом, из сферы регулирования исключена, в частности, такая крупная группа товаров, как продукты питания. В Минюсте России отмечают, что появление новой нормы будет способствовать защите как здоровья россиян, так и интересов добросовестных бизнесменов.При этом, по его словам, предстоит разграничить формулировки новой статьи и статьи об обмане потребителей. Наказание по новой статье, по словам Новака, будет строже.

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https://ria.ru/20201006/produkty-1578507342.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кодекс об административных правонарушениях (коап), общество