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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20201014/platok-1579796956.html
Паслер: оренбургский платок покорил новую высоту
Оренбургский пуховый платок покорил новую высоту. Если раньше говорили, что символ Оренбургского края знают во всех уголках земного шара, то теперь он побывал и РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:14
2020-10-14T16:15
оренбургская область
денис паслер
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<strong>ОРЕНБУРГ, 14 окт - РИА Новости</strong>. Оренбургский пуховый платок покорил новую высоту. Если раньше говорили, что символ Оренбургского края знают во всех уголках земного шара, то теперь он побывал и на земной орбите, заявил губернатор Оренбургской области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>.По сообщению пресс-служба областного правительства, командир космического корабля "Союз МС-11", герой России Олег Кононенко передал Оренбуржью пуховый платок работы известной оренбургской мастерицы Миннур Ишмухаметовой из села Желтое Саракташского района, который провел на орбите более двухсот дней.По словам Кононенко, взявшего с собой на орбиту оренбургский пуховый платок, вместе с экипажем творение рук пуховязальщицы совершил 3264 витка вокруг Земли, пролетев 139 066 763 километров.Во время поездки в Оренбург несколько лет назад космонавт, по его собственному признанию, был покорен красотой символа региона Платок весом всего в сто граммов был специально связан оренбургской мастерицей и передан космонавтам для покорения космоса в декабре 2018 года. Теперь "космический" платок займет место в экспозиции оренбургского музея изобразительных искусств.
https://ria.ru/20201005/orenburg-1578278729.html
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денис паслер

Паслер: оренбургский платок покорил новую высоту

16:14 14.10.2020 (обновлено: 16:15 14.10.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиПаслер: Оренбургский платок покорил новую высоту
Паслер: Оренбургский платок покорил новую высоту - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Оренбургский пуховый платок покорил новую высоту. Если раньше говорили, что символ Оренбургского края знают во всех уголках земного шара, то теперь он побывал и на земной орбите, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По сообщению пресс-служба областного правительства, командир космического корабля "Союз МС-11", герой России Олег Кононенко передал Оренбуржью пуховый платок работы известной оренбургской мастерицы Миннур Ишмухаметовой из села Желтое Саракташского района, который провел на орбите более двухсот дней.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиПаслер: Оренбургский платок покорил новую высоту
Паслер: Оренбургский платок покорил новую высоту - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
Паслер: Оренбургский платок покорил новую высоту
По словам Кононенко, взявшего с собой на орбиту оренбургский пуховый платок, вместе с экипажем творение рук пуховязальщицы совершил 3264 витка вокруг Земли, пролетев 139 066 763 километров.
Во время поездки в Оренбург несколько лет назад космонавт, по его собственному признанию, был покорен красотой символа региона Платок весом всего в сто граммов был специально связан оренбургской мастерицей и передан космонавтам для покорения космоса в декабре 2018 года.
Теперь "космический" платок займет место в экспозиции оренбургского музея изобразительных искусств.
Виды Оренбурга - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Оренбургская областьДенис Паслер
 
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