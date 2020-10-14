https://ria.ru/20201014/platok-1579796956.html

Паслер: оренбургский платок покорил новую высоту

Оренбургский пуховый платок покорил новую высоту. Если раньше говорили, что символ Оренбургского края знают во всех уголках земного шара, то теперь он побывал и РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:14

2020-10-14T16:14

2020-10-14T16:15

оренбургская область

денис паслер

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<strong>ОРЕНБУРГ, 14 окт - РИА Новости</strong>. Оренбургский пуховый платок покорил новую высоту. Если раньше говорили, что символ Оренбургского края знают во всех уголках земного шара, то теперь он побывал и на земной орбите, заявил губернатор Оренбургской области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>.По сообщению пресс-служба областного правительства, командир космического корабля "Союз МС-11", герой России Олег Кононенко передал Оренбуржью пуховый платок работы известной оренбургской мастерицы Миннур Ишмухаметовой из села Желтое Саракташского района, который провел на орбите более двухсот дней.По словам Кононенко, взявшего с собой на орбиту оренбургский пуховый платок, вместе с экипажем творение рук пуховязальщицы совершил 3264 витка вокруг Земли, пролетев 139 066 763 километров.Во время поездки в Оренбург несколько лет назад космонавт, по его собственному признанию, был покорен красотой символа региона Платок весом всего в сто граммов был специально связан оренбургской мастерицей и передан космонавтам для покорения космоса в декабре 2018 года. Теперь "космический" платок займет место в экспозиции оренбургского музея изобразительных искусств.

https://ria.ru/20201005/orenburg-1578278729.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер