https://ria.ru/20201014/perelety-1579810851.html

Эксперт рассказал, как изменятся возможности транзитных полетов россиян

Возобновление авиасообщения между Россией, Японией, Сербией и Кубой, а также расширение квот на рейсы в ОАЭ, Швейцарию, Белоруссию и Мальдивы позволит... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:16

2020-10-14T18:16

2020-10-14T18:16

туризм

абу-даби

туризм

дмитрий горин

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

михаил мишустин

куба

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Возобновление авиасообщения между Россией, Японией, Сербией и Кубой, а также расширение квот на рейсы в ОАЭ, Швейцарию, Белоруссию и Мальдивы позволит значительно расширить географию транзитных полетов россиян, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в среду сообщил, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами: Сербия (Москва-Белград) — два рейса в неделю; Куба (Москва-Кайо-Коко и Москва-Санта-Клара) — два рейса в неделю; Япония с 1 ноября 2020 года — три рейса в неделю (два рейса — Москва-Токио и один — Владивосток-Токио).Также принято решение увеличить количество полетов и пунктов назначения по ранее возобновленным направлениям: в Швейцарию, ОАЭ, на Мальдивы и в Белоруссию."Пока бизнес констатирует нехватку провозных мощностей и высокую стоимость билетов на Мальдивы и в ОАЭ, но увеличение квот в какой-то степени снимет эти проблемы. А добавление рейсов в Абу-Даби расширит возможности использовать этот аэропорт в качестве международного хаба", — сказал Горин.По его мнению, любое снятие ограничений и расширение возможности перемещения граждан благоприятно для каждой страны."То, что в списках появляются новые государства имеет огромное позитивное значение. Помимо туристических, есть деловые, частные, медицинские, образовательные и прочие поездки. В этой ситуации расширение географии полетов за счет Японии, Кубы и Сербии имеет позитивный аспект в виде увеличения транзитных полетов в условиях фактической блокировки воздушного сообщения в мире", — уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201014/kuba-1579797486.html

абу-даби

куба

белоруссия

швейцария

оаэ

мальдивы

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абу-даби, туризм, дмитрий горин, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, куба, белоруссия, швейцария, оаэ, мальдивы, япония